Засніжений центр Одеси: зимова атмосфера міста

Проспект Українських Героїв. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Від ночі в Одесі сніжить. Місто виглядає по-зимовому затишно та спокійно. Одесити поспішають у справах або зупиняються, щоб помилуватися краєвидами. Водночас негода внесла свої корективи в рух транспорту.

Журналісти Новини.LIVE прогулялися центром Одеси та зафільмували красу зимового міста.

Сніг в Одесі

Засніжений центр Одеси перетворився на справжню зимову листівку. Дерева, дахи будинків і бруківка вкрилися білою ковдрою. Місто виглядає тихішим, ніж зазвичай.

Пам'ятник Івану Франку в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Люди йдуть засніженою вулицею. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Птахи взлітають. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Жінка вигулуює собаку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Попри холод, на вулицях чимало людей. Одні квапляться на роботу, інші прогулюються та фотографують зимову Одесу. Сніг створює особливу атмосферу й додає місту магічного настрою.

Одеситки йдуть по тротуару. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Кіт ховається від снігу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Зимова вулиця Одеси. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Складнощі проїзду

Однак водіям сьогодні значно складніше. Люди скаржаться на слизькі та не розчищені дороги. Через це рух подекуди сповільнений, а поїздки потребують більшої уваги.

Нерозчищена вулиця. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Ремонтні роботи в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Машини їдуть вулицею міста. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

