Головна Одеса В Одесі зима — як виглядають засніжені вулиці міста (фото)

В Одесі зима — як виглядають засніжені вулиці міста (фото)

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 11:41
Засніжений центр Одеси: зимова атмосфера міста
Проспект Українських Героїв. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Від ночі в Одесі сніжить. Місто виглядає по-зимовому затишно та спокійно. Одесити поспішають у справах або зупиняються, щоб помилуватися краєвидами. Водночас негода внесла свої корективи в рух транспорту.

Журналісти Новини.LIVE прогулялися центром Одеси та зафільмували красу зимового міста.

Читайте також:

Сніг в Одесі

Засніжений центр Одеси перетворився на справжню зимову листівку. Дерева, дахи будинків і бруківка вкрилися білою ковдрою. Місто виглядає тихішим, ніж зазвичай.

В Одесі засніжило: фото міста
Пам'ятник Івану Франку в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
В Одесі засніжило: фото міста
Люди йдуть засніженою вулицею. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
В Одесі засніжило: фото міста
Птахи взлітають. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
В Одесі засніжило: фото міста
Жінка вигулуює собаку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Попри холод, на вулицях чимало людей. Одні квапляться на роботу, інші прогулюються та фотографують зимову Одесу. Сніг створює особливу атмосферу й додає місту магічного настрою.

В Одесі засніжило: фото міста
Одеситки йдуть по тротуару. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
В Одесі засніжило: фото міста
Кіт ховається від снігу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
В Одесі засніжило: фото міста
Зимова вулиця Одеси. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Складнощі проїзду

Однак водіям сьогодні значно складніше. Люди скаржаться на слизькі та не розчищені дороги. Через це рух подекуди сповільнений, а поїздки потребують більшої уваги.

В Одесі засніжило: фото міста
Нерозчищена вулиця. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
В Одесі засніжило: фото міста
Ремонтні роботи в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
В Одесі засніжило: фото міста
Машини їдуть вулицею міста. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що Львів замело снігом — фоторепортаж з міста. Також ми писали, що у Карпатах намело двометрові замети та сильні морози.

Одеса негода Одеська область сніг Новини Одеси снігопад
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
