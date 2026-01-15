Засніжений центр Одеси: зимова атмосфера міста

В Одесі зима — як виглядають засніжені вулиці міста (фото)
Від ночі в Одесі сніжить. Місто виглядає по-зимовому затишно та спокійно. Одесити поспішають у справах або зупиняються, щоб помилуватися краєвидами. Водночас негода внесла свої корективи в рух транспорту.
Журналісти Новини.LIVE прогулялися центром Одеси та зафільмували красу зимового міста.
Сніг в Одесі
Засніжений центр Одеси перетворився на справжню зимову листівку. Дерева, дахи будинків і бруківка вкрилися білою ковдрою. Місто виглядає тихішим, ніж зазвичай.
Попри холод, на вулицях чимало людей. Одні квапляться на роботу, інші прогулюються та фотографують зимову Одесу. Сніг створює особливу атмосферу й додає місту магічного настрою.
Складнощі проїзду
Однак водіям сьогодні значно складніше. Люди скаржаться на слизькі та не розчищені дороги. Через це рух подекуди сповільнений, а поїздки потребують більшої уваги.
