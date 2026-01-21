Крижана Одеса: фоторепортаж із замерзлого узбережжя моря

Одеське море у полоні криги — неймовірні кадри зимового берега
Одеське узбережжя перетворилося на справжню крижану казку, притягуючи містян на прогулянку. Пірси вкрилися товстим шаром льоду, створюючи химерні природні скульптури просто біля води. Попри холод, одесити виходять до моря, щоб зафільмувати рідкісну красу та насолодитися свіжим повітрям.
Журналісти Новини.LIVE прогулялися одеським узбережжям та зафільмували красу зимового моря.
Зимове море
Зимове море зараз виглядає по-особливому величним. Замість звичного піску під ногами хрумтить сніг та лід, а морські бризки застигли на металевих конструкціях, перетворивши звичайні поручні на блискучі кришталеві огорожі. Люди гуляють, повільно проходячи вздовж кромки води.
Птахи великими зграями кружляють над берегом, ефектно розмахуючи крилами на тлі холодного неба. Одесити приходять не з порожніми руками — вони активно годують пернатих, що дає змогу зробити фантастичні фотографії з близької відстані.
Кожен куточок пляжу зараз заворожує. Атмосфера спокою та зимової естетики змушує забути про холод, залишаючи лише захоплення від того, як красиво природа вміє змінювати звичні краєвиди.
Нагадаємо, ми показували, який вигляд мала Одеса після снігопаду. Також ми писали про те, як виглядає пляж Ланжерон після атаки.
Читайте Новини.LIVE!