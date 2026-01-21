Відео
Одеське море у полоні криги — неймовірні кадри зимового берега

Одеське море у полоні криги — неймовірні кадри зимового берега

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 13:46
Крижана Одеса: фоторепортаж із замерзлого узбережжя моря
Людина біля арки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Одеське узбережжя перетворилося на справжню крижану казку, притягуючи містян на прогулянку. Пірси вкрилися товстим шаром льоду, створюючи химерні природні скульптури просто біля води. Попри холод, одесити виходять до моря, щоб зафільмувати рідкісну красу та насолодитися свіжим повітрям.

Журналісти Новини.LIVE прогулялися одеським узбережжям та зафільмували красу зимового моря.

Зимове море

Зимове море зараз виглядає по-особливому величним. Замість звичного піску під ногами хрумтить сніг та лід, а морські бризки застигли на металевих конструкціях, перетворивши звичайні поручні на блискучі кришталеві огорожі. Люди гуляють, повільно проходячи вздовж кромки води.

Крижане море в Одесі: фото
Люди на узбережжі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Люди гуляють зимовим узбережжям
Жінка з собакою. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Зимова краса на пляжі Одеси
Птахи в небі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
В Одесі замерзло узбережжя
Узбережжя вкрите льодом. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Крижане море в Одесі: фото
Замерзлі поручні. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Птахи великими зграями кружляють над берегом, ефектно розмахуючи крилами на тлі холодного неба. Одесити приходять не з порожніми руками — вони активно годують пернатих, що дає змогу зробити фантастичні фотографії з близької відстані.

В Одесі замерзло узбережжя
Лід на пляжі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Зимова краса на пляжі Одеси
Люди з птахами. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Люди гуляють зимовим узбережжям
Зимове море. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Крижане море в Одесі: фото
Обледенілий пірс. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
В Одесі замерзло узбережжя
Птахи над пірсом. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Кожен куточок пляжу зараз заворожує. Атмосфера спокою та зимової естетики змушує забути про холод, залишаючи лише захоплення від того, як красиво природа вміє змінювати звичні краєвиди.

Люди гуляють зимовим узбережжям
Дівчата фотографують море. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Люди гуляють зимовим узбережжям
Ланжерон зимою. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Люди гуляють зимовим узбережжям
Жінка годує птахів. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Зимова краса на пляжі Одеси
Лід на пляжі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Люди гуляють зимовим узбережжям
Люди гуляють біля моря. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Нагадаємо, ми показували, який вигляд мала Одеса після снігопаду. Також ми писали про те, як виглядає пляж Ланжерон після атаки.

погода Одеса Одеська область сніг Новини Одеси море фоторепортаж
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
