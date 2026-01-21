Крижана Одеса: фоторепортаж із замерзлого узбережжя моря

Людина біля арки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Одеське узбережжя перетворилося на справжню крижану казку, притягуючи містян на прогулянку. Пірси вкрилися товстим шаром льоду, створюючи химерні природні скульптури просто біля води. Попри холод, одесити виходять до моря, щоб зафільмувати рідкісну красу та насолодитися свіжим повітрям.

Журналісти Новини.LIVE прогулялися одеським узбережжям та зафільмували красу зимового моря.

Реклама

Читайте також:

Зимове море

Зимове море зараз виглядає по-особливому величним. Замість звичного піску під ногами хрумтить сніг та лід, а морські бризки застигли на металевих конструкціях, перетворивши звичайні поручні на блискучі кришталеві огорожі. Люди гуляють, повільно проходячи вздовж кромки води.

Люди на узбережжі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Жінка з собакою. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Птахи в небі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Узбережжя вкрите льодом. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Замерзлі поручні. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Птахи великими зграями кружляють над берегом, ефектно розмахуючи крилами на тлі холодного неба. Одесити приходять не з порожніми руками — вони активно годують пернатих, що дає змогу зробити фантастичні фотографії з близької відстані.

Лід на пляжі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Люди з птахами. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Зимове море. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Обледенілий пірс. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Птахи над пірсом. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Кожен куточок пляжу зараз заворожує. Атмосфера спокою та зимової естетики змушує забути про холод, залишаючи лише захоплення від того, як красиво природа вміє змінювати звичні краєвиди.

Дівчата фотографують море. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Ланжерон зимою. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Жінка годує птахів. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Лід на пляжі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Люди гуляють біля моря. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Нагадаємо, ми показували, який вигляд мала Одеса після снігопаду. Також ми писали про те, як виглядає пляж Ланжерон після атаки.