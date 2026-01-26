Видео
Дата публикации 26 января 2026 11:55
Гололедица в Одессе: последствия непогоды на фото
Обледенелый куст. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Одесса и область оказались в плену ледяной стихии из-за дождя и низкой температуры. Капли мгновенно становятся льдом, покрывая дороги и тротуары слоем скользкого льда. Из-за обледенения в городе начали падать деревья, а передвижение по улицам стало настоящим испытанием.

Журналисты Новини.LIVE прогулялись по центру Одессы и зафиксировали непогоду.

Город под слоем льда

С ночи в Одессе бушует непогода, город застыл под прозрачной оболочкой. Даже короткая прогулка сейчас опасна, ведь под ногами сплошной каток, а видимость на дорогах дополнительно ограничивает туман. Тяжелый лед на ветвях заставляет деревья склоняться к земле или вообще ломаться, поэтому пешеходам стоит быть очень осторожными возле зеленых насаждений и заборов.

Негода в Одесі
Собор в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Крижана Одеса взимку
Женщина с зонтиком стоит под деревом. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Одеса вкрилася льодом
Ветка покрыта льдом. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Негода в Одесі
Соборная площадь зимой. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Чтобы город не остановился окончательно, с утра на смену вышли почти 1 600 работников коммунальных служб. Спецтехника уже использовала более 500 тонн песчано-солевой смеси, уделяя особое внимание сложным участкам, таким как спуски и подъемы. Пока машины расчищают проезжую часть, дворники вручную обрабатывают реагентами выходы из подъездов, остановки транспорта и подходы к бюветам.

Крижана Одеса взимку
Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Одеса вкрилася льодом
Лед на деревьях. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Негода в Одесі
Женщина идет по улице Одессы. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Крижана Одеса взимку
Люди передвигаются по городу. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Несмотря на хаос на дорогах, обледенелая Одесса выглядит невероятно красиво, словно покрытая драгоценным хрусталем. Однако горожан призывают не терять бдительности из-за эстетики. Водителям советуют держать дистанцию, а пешеходам — выбирать обувь с нескользящей подошвой и обходить крыши домов, с которых может упасть лед.

Негода в Одесі
Обледенелый куст. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Одеса вкрилася льодом
Люди стоят перед переходом. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Крижана Одеса взимку
Скамейка покрыта льдом. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Негода в Одесі
Подростки на улице. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Напомним, мы показывали, как выглядит одесское побережье зимой. Также мы писали о том, что в Одесской области затруднено движение транспорта из-за непогоды.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
