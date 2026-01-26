Гололедица в Одессе: последствия непогоды на фото

Хрустальная ловушка — Одесса превратилась в каток (фото)
Одесса и область оказались в плену ледяной стихии из-за дождя и низкой температуры. Капли мгновенно становятся льдом, покрывая дороги и тротуары слоем скользкого льда. Из-за обледенения в городе начали падать деревья, а передвижение по улицам стало настоящим испытанием.
Журналисты Новини.LIVE прогулялись по центру Одессы и зафиксировали непогоду.
Город под слоем льда
С ночи в Одессе бушует непогода, город застыл под прозрачной оболочкой. Даже короткая прогулка сейчас опасна, ведь под ногами сплошной каток, а видимость на дорогах дополнительно ограничивает туман. Тяжелый лед на ветвях заставляет деревья склоняться к земле или вообще ломаться, поэтому пешеходам стоит быть очень осторожными возле зеленых насаждений и заборов.
Чтобы город не остановился окончательно, с утра на смену вышли почти 1 600 работников коммунальных служб. Спецтехника уже использовала более 500 тонн песчано-солевой смеси, уделяя особое внимание сложным участкам, таким как спуски и подъемы. Пока машины расчищают проезжую часть, дворники вручную обрабатывают реагентами выходы из подъездов, остановки транспорта и подходы к бюветам.
Несмотря на хаос на дорогах, обледенелая Одесса выглядит невероятно красиво, словно покрытая драгоценным хрусталем. Однако горожан призывают не терять бдительности из-за эстетики. Водителям советуют держать дистанцию, а пешеходам — выбирать обувь с нескользящей подошвой и обходить крыши домов, с которых может упасть лед.
