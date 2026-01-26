Затруднено движение на трассе Одесса - Южное: причины

ДТП в Одесской области. Фото: главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области бушует непогода. Дождь, гололед и туман затрудняют движение транспорта на дорогах. На автодорогах образуются пробки. Службы работают в усиленном режиме.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Реклама

Читайте также:

Осложнения движения

С ночи в Одесской области ухудшилась погода. Из-за дождя на дорогах зафиксировали гололедицу, кроме того туман снижает видимость. Это затрудняет проезд и повышает риски как для водителей, так и для пешеходов. Полиция и дорожные службы работают в усиленном режиме.

Водителей просят соблюдать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких маневров и по возможности выбирать альтернативные маршруты. Пешеходам советуют быть внимательными на тротуарах и переходах, а поездки без необходимости — отложить. В случае необходимости помощи звоните на спецлинии 101, 102, 103 или 112.

ДТП на дорогах

В этих сложных условиях на участке трассы Одесса-Южное произошли дорожно-транспортные происшествия. Столкнулись две легковушки, а также легковушка и грузовик. В результате аварий одного человека с травмами доставили в больницу. Движение на этом участке затруднено. Водителям советуют выбирать альтернативный путь.

Напомним, мы сообщали, что ГБР открыло дело по смертельному ДТП, в котором погиб народный депутат. Также мы писали, что в Одессе авто влетело на тротуар и сбило пенсионерку.