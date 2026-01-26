Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Внимание водители — на Одесчине затруднено движение транспорта

Внимание водители — на Одесчине затруднено движение транспорта

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 10:04
Затруднено движение на трассе Одесса - Южное: причины
ДТП в Одесской области. Фото: главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области бушует непогода. Дождь, гололед и туман затрудняют движение транспорта на дорогах. На автодорогах образуются пробки. Службы работают в усиленном режиме.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Реклама
Читайте также:

Осложнения движения

С ночи в Одесской области ухудшилась погода. Из-за дождя на дорогах зафиксировали гололедицу, кроме того туман снижает видимость. Это затрудняет проезд и повышает риски как для водителей, так и для пешеходов. Полиция и дорожные службы работают в усиленном режиме.

Водителей просят соблюдать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких маневров и по возможности выбирать альтернативные маршруты. Пешеходам советуют быть внимательными на тротуарах и переходах, а поездки без необходимости — отложить. В случае необходимости помощи звоните на спецлинии 101, 102, 103 или 112.

ДТП на дорогах

В этих сложных условиях на участке трассы Одесса-Южное произошли дорожно-транспортные происшествия. Столкнулись две легковушки, а также легковушка и грузовик. В результате аварий одного человека с травмами доставили в больницу. Движение на этом участке затруднено. Водителям советуют выбирать альтернативный путь.

Напомним, мы сообщали, что ГБР открыло дело по смертельному ДТП, в котором погиб народный депутат. Также мы писали, что в Одессе авто влетело на тротуар и сбило пенсионерку.

ДТП погода Одесса непогода дороги авто Одесская область Новости Одессы
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации