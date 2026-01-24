ДТП в Киевском районе Одессы: авто сбило пешехода

Машина, которая наехала на женщину. Фото: Нацполиция Одесской области

В Киевском районе Одессы произошло ДТП, в результате которого пострадала пожилая женщина. Автомобиль после столкновения выехал на тротуар и сбил пешехода.

Об этом в субботу, 24 января, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Автомобиль, который разворачивался на перекрестке. Фото: Нацполиция Одесской области

Авария в Одессе

В полиции сообщили, что авария произошла днем 24 января на нерегулируемом перекрестке улиц Тополиная и Академика Королева.

По предварительным данным полиции, 37-летняя водитель автомобиля Honda во время разворота не предоставила преимущество в движении Volkswagen, которым управлял 39-летний мужчина. В результате столкновения он выехал с дороги на тротуар и наехал на 71-летнюю женщину.

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи.

Правоохранители работают на месте аварии

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа по расследованию ДТП и патрульные полицейские. Обоих водителей будут проверять на состояние опьянения.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Полиция призывает водителей и пешеходов быть внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

