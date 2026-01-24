ДТП у Київському районі Одеси: авто збило пішохідку

Автівка, яка наїхала на жінку. Фото: Нацполіція Одещини

У Київському районі Одеси сталася ДТП, внаслідок якої постраждала літня жінка. Автомобіль після зіткнення виїхав на тротуар і збив пішохідку.

Про це у суботу, 24 січня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Автівка, яка розверталася на перехресті. Фото: Нацполіція Одещини

Аварія в Одесі

В поліції повідомили, що аварія сталася вдень 24 січня на нерегульованому перехресті вулиць Тополина та Академіка Корольова.

За попередніми даними поліції, 37-річна водійка автомобіля Honda під час розвороту не надала перевагу в русі Volkswagen, яким керував 39-річний чоловік. Унаслідок зіткнення він виїхав з дороги на тротуар і наїхав на 71-річну жінку.

Потерпілу госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги.

Правоохоронці працюють на місці аварії

На місці події працювали слідчо-оперативна група з розслідування ДТП та патрульні поліцейські. Обох водіїв перевірятимуть на стан сп’яніння.

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліція закликає водіїв і пішоходів бути уважними та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

Нагадаємо, в Одесі водій збив жінку біля будинку. Також ми писали, що під Одесою в ДТП загинув водій легковика.