Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі авто вилетіло на тротуар і збило пенсіонерку — деталі ДТП

В Одесі авто вилетіло на тротуар і збило пенсіонерку — деталі ДТП

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 16:05
ДТП у Київському районі Одеси: авто збило пішохідку
Автівка, яка наїхала на жінку. Фото: Нацполіція Одещини

У Київському районі Одеси сталася ДТП, внаслідок якої постраждала літня жінка. Автомобіль після зіткнення виїхав на тротуар і збив пішохідку.

Про це у суботу, 24 січня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:
В Одесі авто вилетіло на тротуар і збило пенсіонерку — деталі ДТП - фото 1
Автівка, яка розверталася на перехресті. Фото: Нацполіція Одещини

Аварія в Одесі

В поліції повідомили, що аварія сталася вдень 24 січня на нерегульованому перехресті вулиць Тополина та Академіка Корольова.

За попередніми даними поліції, 37-річна водійка автомобіля Honda під час розвороту не надала перевагу в русі Volkswagen, яким керував 39-річний чоловік. Унаслідок зіткнення він виїхав з дороги на тротуар і наїхав на 71-річну жінку.

Потерпілу госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги.

Правоохоронці працюють на місці аварії

На місці події працювали слідчо-оперативна група з розслідування ДТП та патрульні поліцейські. Обох водіїв перевірятимуть на стан сп’яніння.

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліція закликає водіїв і пішоходів бути уважними та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

Нагадаємо, в Одесі водій збив жінку біля будинку. Також ми писали, що під Одесою в ДТП загинув водій легковика.

ДТП Одеса аварія Одеська область Новини Одеси зіткнення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації