Ускладнений рух на трасі Одеса — Південне: причини

ДТП на Одещині. Фото: головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині вирує негода. Дощ, ожеледиця та туман ускладнюють рух транспорту на дорогах. На автошляхах утворюються затори. Служби працюють у посиленому режимі.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Ускладнення руху

З ночі на Одещині погіршилася погода. Через дощ на дорогах зафіксували ожеледицю, крім того туман знижує видимість. Це ускладнює проїзд і підвищує ризики як для водіїв, так і для пішоходів. Поліція та дорожні служби працюють у посиленому режимі.

Водіїв просять дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, уникати різких маневрів і за можливості обирати альтернативні маршрути. Пішоходам радять бути уважними на тротуарах і переходах, а поїздки без нагальної потреби — відкласти. У разі потреби допомоги телефонуйте на спецлінії 101, 102, 103 або 112.

ДТП на дорогах

У цих складних умовах на ділянці траси Одеса-Південе сталися дорожньо-транспортні пригоди. Зіткнулися два легковики, а також легковик і вантажівка. Внаслідок аварій одну людину з травмами доправили до лікарні. Рух на цій ділянці ускладнено. Водіям радять обирати альтернативний шлях.

