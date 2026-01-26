Ожеледиця в Одесі: наслідки негоди на фото

Кришталева пастка — Одеса перетворилася на ковзанку (фото)
Одеса та область опинилися у полоні крижаної стихії через дощ та низьку температуру. Краплі миттєво стають льодом, вкриваючи дороги та тротуари шаром слизької криги. Через обледеніння у місті почали падати дерева, а пересування вулицями стало справжнім випробуванням.
Журналісти Новини.LIVE прогулятися центром Одеси та зафіксували негоду.
Місто під шаром льоду
Від ночі в Одесі вирує негода, місто застигль під прозорою оболонкою. Навіть коротка прогулянка зараз є небезпечною, адже під ногами суцільна ковзанка, а видимість на дорогах додатково обмежує туман. Важкий лід на гілках змушує дерева схилятися до землі або взагалі ламатися, тому пішоходам варто бути дуже обережними біля зелених насаджень та парканів.
Щоб місто не зупинилося остаточно, з ранку на зміну вийшли майже 1 600 працівників комунальних служб. Спецтехніка вже використала понад 500 тонн піщано-сольової суміші, приділяючи особливу увагу складним ділянкам, як-от спуски та підйоми. Поки машини розчищають проїжджу частину, двірники вручну обробляють реагентами виходи з під’їздів, зупинки транспорту та підходи до бюветів.
Попри хаос на дорогах, обледеніла Одеса виглядає неймовірно красиво, немов вкрита коштовним кришталем. Проте містян закликають не втрачати пильності через естетику. Водіям радять тримати дистанцію, а пішоходам — обирати взуття з нековзною підошвою та оминати дахи будинків, з яких може впасти крига.
Нагадаємо, ми показували, який вигляд має одеське узбережжя взимку. Також ми писали про те, що на Одещині ускладнено рух транспорту через негоду.
Читайте Новини.LIVE!