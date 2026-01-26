Ожеледиця в Одесі: наслідки негоди на фото

Обледенілий кущ. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Одеса та область опинилися у полоні крижаної стихії через дощ та низьку температуру. Краплі миттєво стають льодом, вкриваючи дороги та тротуари шаром слизької криги. Через обледеніння у місті почали падати дерева, а пересування вулицями стало справжнім випробуванням.

Журналісти Новини.LIVE прогулятися центром Одеси та зафіксували негоду.

Реклама

Читайте також:

Місто під шаром льоду

Від ночі в Одесі вирує негода, місто застигль під прозорою оболонкою. Навіть коротка прогулянка зараз є небезпечною, адже під ногами суцільна ковзанка, а видимість на дорогах додатково обмежує туман. Важкий лід на гілках змушує дерева схилятися до землі або взагалі ламатися, тому пішоходам варто бути дуже обережними біля зелених насаджень та парканів.

Собор в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Жінка з парасолькою стоїть під деревом. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Гілка покрита льодом. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

СОборна площа взимку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Щоб місто не зупинилося остаточно, з ранку на зміну вийшли майже 1 600 працівників комунальних служб. Спецтехніка вже використала понад 500 тонн піщано-сольової суміші, приділяючи особливу увагу складним ділянкам, як-от спуски та підйоми. Поки машини розчищають проїжджу частину, двірники вручну обробляють реагентами виходи з під’їздів, зупинки транспорту та підходи до бюветів.

Люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Лід на деревах. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Жінка йде вулицею Одеси. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Люди пересуваються містом. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Попри хаос на дорогах, обледеніла Одеса виглядає неймовірно красиво, немов вкрита коштовним кришталем. Проте містян закликають не втрачати пильності через естетику. Водіям радять тримати дистанцію, а пішоходам — обирати взуття з нековзною підошвою та оминати дахи будинків, з яких може впасти крига.

Обледенілий кущ. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Люди стоять перед переходом. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Лавка покрита льодом. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Підлітки на вулиці Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Нагадаємо, ми показували, який вигляд має одеське узбережжя взимку. Також ми писали про те, що на Одещині ускладнено рух транспорту через негоду.