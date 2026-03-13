Весняна Одеса: фоторепортаж з вулиць сонячного міста

Авто з квітами біля Оперного. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Одеса офіційно змінила зимовий гардероб на сонцезахисні окуляри та легкі пальта. Перше по-справжньому тепле березневе сонце змусило містян залишити домівки та заповнити вулиці центру. Приморський бульвар та Дерибасівська знову наповнилися тим самим особливим гулом, за яким усі так скучили за довгу зиму.

Журналісти Новини.LIVE прогулялися вулицями Одеси та зафільмували весняний настрій містян.

Дерибасівська та Міський сад

У Міському саду та на Дерибасівській чимало людей. Одесити прогулються затишними місцями насолоджуючись теплою погодою. Хтось підставив обличчя променям, заплющивши очі, а хтось влаштував довгу прогулянку з кавою в руках.

Вулиця Дерибасівська. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Дівчата йдуть по Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Повітря вже пахне морем і першою зеленню, а вуличні тераси кафе поступово заповнюються відвідувачами.

Дівчина гуляє у Міському саду. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Хлопці відпочивають на лавці. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Морські краєвиди

​Основним напрямком для прогулянок залишається Приморський бульвар. Тут життя вирує на повну. На оглядових майданчиках традиційно багато людей — усі розглядають панораму порту на тлі безхмарного неба та кораблі на рейді.

Люди на Приморському бульварі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Люди на оглядовому майданчику. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Хлопець йде вулицею. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Навіть понівечений війною готель "Одеса" на Морвокзалі сьогодні виглядає частиною незламного пейзажу, не псуючи загального настрою. Одесити годинами споглядають за горизонт біля морських воріт міста, ловлячи рідкісні моменти спокою та тиші під лагідним березневим сонцем.

Готель "Одеса" на морвокзалі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Прапор України біля Приморського бульвару. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Дівчата на фоні морвокзалу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Театральна площа

Справжньою зіркою дня став яскраво-рожевий автомобіль, вщент заповнений свіжими квітами прямо біля Оперного театру. Кошики з тюльпанами та трояндами миттєво привернули увагу перехожих.

Машина з квітами. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Люди йдуть вуличкою міста. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Люди нарешті знімають важкий верхній одяг. Кожна квітуча гілка чи сонячний куточок біля Опери стає приводом зупинитися і просто відчути, що весна нарешті повернулася до міста.

Оперний театр. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Чоловік з жінкою в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Нагадаємо, ми повідомляли, в Україні досі існує перехід на літній час, оскільки закон про зміну порядку обчислення часу досі не набрав чинності. Вже незабаром українцям треба буде здійснити переведення годинників.

Також ми писали, що у суботу, 14 березня, в Україні утримається суха та сонячна погода. Опадів не прогнозується, однак погоду супроводжуватиме вітер, який місцями буде рвучким, а подекуди можливі навіть штормові пориви.