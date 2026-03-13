Весенняя Одесса: фоторепортаж с улиц солнечного города

Авто с цветами возле Оперного возле Оперного. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Одесса официально распрощалась с зимней одеждой, перейдя на солнцезащитные очки и лёгкие пальто. Первое по-настоящему тёплое мартовское солнце вывело жителей на улицы центра города. Приморский бульвар и Дерибасовская вновь наполнились тем особенным оживлением, которого так не хватало за долгую зиму.

Журналисты Новини.LIVE прогулялись по улицам Одессы и сняли весеннее настроение горожан.

Дерибасовская и Городской сад

В Городском саду и на Дерибасовской немало людей. Одесситы прогуливаются по уютным местам наслаждаясь теплой погодой. Кто-то подставил лицо лучам, закрыв глаза, а кто-то устроил долгую прогулку с кофе в руках.

Воздух уже пахнет морем и первой зеленью, а уличные террасы кафе постепенно заполняются посетителями.

Морские пейзажи

Основным направлением для прогулок остается Приморский бульвар. Здесь жизнь бурлит на полную катушку. На смотровых площадках традиционно много людей — все рассматривают панораму порта на фоне безоблачного неба и корабли на рейде.

Даже истерзанный войной отель "Одесса" на Морвокзале сегодня выглядит частью несокрушимого пейзажа, не портя общего настроения. Одесситы часами созерцают горизонт у морских ворот города, ловя редкие моменты покоя и тишины под ласковым мартовским солнцем.

Отель "Одесса" на морвокзале. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Флаг Украины возле Приморского бульвара. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Театральная площадь

Настоящей звездой дня стал ярко-розовый автомобиль, полностью заполненный свежими цветами прямо возле Оперного театра. Корзины с тюльпанами и розами мгновенно привлекли внимание прохожих.

Люди наконец снимают тяжелую верхнюю одежду. Каждая цветущая ветка или солнечный уголок возле Оперы становится поводом остановиться и просто почувствовать, что весна наконец вернулась в город.

Напомним, мы сообщали, в Украине до сих пор существует переход на летнее время, поскольку закон об изменении порядка исчисления времени до сих пор не вступил в силу. Уже вскоре украинцам предстоит осуществить перевод часов.

Также мы писали, что в субботу, 14 марта, в Украине сохранится сухая и солнечная погода. Осадков не прогнозируется, однако погоду будет сопровождать ветер, который местами будет порывистым, а местами возможны даже штормовые порывы.