Весенняя Одесса: фоторепортаж с улиц солнечного города

Как выглядит весення Одесса сегодня (фоторепортаж)
Одесса официально распрощалась с зимней одеждой, перейдя на солнцезащитные очки и лёгкие пальто. Первое по-настоящему тёплое мартовское солнце вывело жителей на улицы центра города. Приморский бульвар и Дерибасовская вновь наполнились тем особенным оживлением, которого так не хватало за долгую зиму.
Журналисты Новини.LIVE прогулялись по улицам Одессы и сняли весеннее настроение горожан.
Дерибасовская и Городской сад
В Городском саду и на Дерибасовской немало людей. Одесситы прогуливаются по уютным местам наслаждаясь теплой погодой. Кто-то подставил лицо лучам, закрыв глаза, а кто-то устроил долгую прогулку с кофе в руках.
Воздух уже пахнет морем и первой зеленью, а уличные террасы кафе постепенно заполняются посетителями.
Морские пейзажи
Основным направлением для прогулок остается Приморский бульвар. Здесь жизнь бурлит на полную катушку. На смотровых площадках традиционно много людей — все рассматривают панораму порта на фоне безоблачного неба и корабли на рейде.
Даже истерзанный войной отель "Одесса" на Морвокзале сегодня выглядит частью несокрушимого пейзажа, не портя общего настроения. Одесситы часами созерцают горизонт у морских ворот города, ловя редкие моменты покоя и тишины под ласковым мартовским солнцем.
Театральная площадь
Настоящей звездой дня стал ярко-розовый автомобиль, полностью заполненный свежими цветами прямо возле Оперного театра. Корзины с тюльпанами и розами мгновенно привлекли внимание прохожих.
Люди наконец снимают тяжелую верхнюю одежду. Каждая цветущая ветка или солнечный уголок возле Оперы становится поводом остановиться и просто почувствовать, что весна наконец вернулась в город.
Напомним, мы сообщали, в Украине до сих пор существует переход на летнее время, поскольку закон об изменении порядка исчисления времени до сих пор не вступил в силу. Уже вскоре украинцам предстоит осуществить перевод часов.
Также мы писали, что в субботу, 14 марта, в Украине сохранится сухая и солнечная погода. Осадков не прогнозируется, однако погоду будет сопровождать ветер, который местами будет порывистым, а местами возможны даже штормовые порывы.
Читайте Новини.LIVE!