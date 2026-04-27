Главная Одесса Весна в Одессе: как выглядит цветущий город сегодня (фото)

Дата публикации 27 апреля 2026 15:45
Женщина фотографирует сакуру. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В Одессе окончательно воцарилась весна, и город буквально ожил после холодов. Улицы наполнились красками, а деревья массово покрылись цветом. В центре особенно выделяются японские вишни — нежно-розовые сакуры уже стали любимым местом для прогулок и фото.

Журналисты Новини.LIVE побывали в центре Одессы, чтобы передать ее настроение.

Город в цветах

В Городском саду сакуры расцвели почти одновременно, создав настоящую розовую аллею. Деревья возле фонтана и ротонды покрыты густым цветом, а рядом распускаются тюльпаны и другие весенние цветы. Зеленеет листва, появляются новые краски — Одесса выглядит ярко и по-весеннему живо.

Одесу накрила справжня весна
Люди возле сакуры. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Весна в центрі Одеси
Ветка сакуры. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Весняна Одеси
Поляна тюльпанов. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Люди активно выходят на прогулки. Даже в будни здесь людно — одесситы останавливаются, чтобы рассмотреть цветы, отдохнуть и сделать несколько фотографий.

Весняна Одеси
Дерево сакуры в центре. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Весна в центрі Одеси
Женщина делает фото. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Одесу накрила справжня весна
Ребята гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
В Одесі зацвіли сакури
Люди любуются весной,. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Настроение весны

Возле ротонды в течение дня собираются семьи, пары и компании друзей. Многие приходят специально ради фотосессий. В солнечную погоду людей еще больше — горожане пользуются случаем провести время на свежем воздухе.

В Одесі зацвіли сакури
Ротонда в городском саду. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Одесу накрила справжня весна
Цветки сакуры. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Весняна Одеси
Девушка фотографирует японскую вишню. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В целом город сейчас выглядит по-особенному — цветет почти все, и это чувствуется в настроении людей. Весна добавляет легкости, а сакуры только усиливают это ощущение. Их цветение недолгое, поэтому одесситы спешат насладиться этой красотой, пока она продолжается.

Весняна Одеси
Цветут тюльпаны. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Весна в центрі Одеси
Люди гуляют в центре. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
В Одесі зацвіли сакури
Девушки делают селфи. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Как сообщали Новини.LIVE, что в Одессе появились первые цветы магнолии. Они уже распустились возле Института имени Филатова на Французском бульваре. Именно там сейчас больше всего желающих увидеть весеннее цветение. Деревья быстро стали одним из главных природных украшений города.

Также Новини.LIVE писали, что вчера днем, 26 апреля, Одессу накрыла сильная пылевая буря. Из-за мощного ветра в воздух поднялись пыль, песок и мелкая грязь, а в отдельных районах города резко ухудшилась видимость.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
