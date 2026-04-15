Головна Одеса

Одеса розквітла магноліями: місто у весняній казці (фото)

Дата публікації: 15 квітня 2026 15:11
Люди біля магнолії. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

В Одесі поступово приходить справжня весняна погода. Місто вкривається зеленню, а дерева починають активно квітнути. Найбільше уваги зараз привертають магнолії, які розпустилися в різних районах. Одесити масово виходять на прогулянки, щоб побачити цю красу та зробити фото.

Журналісти Новини.LIVE побували у Ботанічному саду Одеси та зафільмували цвітіння магнолії.

Перше цвітіння

У місті з’явилися перші квіти магнолії. Вони вже розпустилися біля Інституту імені Філатова на Французькому бульварі. Саме там зараз найбільше охочих побачити весняне цвітіння. Дерева швидко стали однією з головних природних прикрас міста.

Жінка милується магнолією. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Квіти на гілках. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Через красу цвітіння утворюються невеликі черги. Люди фотографуються серед квітів, проводять час із родинами та друзями. Найбільше відвідувачів у теплі сонячні дні.

Квітка магнолії. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Дерево магнолії. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Популярні місця

Побачити магнолії в Одесі можна не лише на Французькому бульварі. Вони також квітнуть в Аркадії, у Стамбульському парку, біля меморіалу 411-ї батареї та в інших зелених зонах міста. У кожній локації збираються люди, щоб насолодитися весняною атмосферою.

Табличка у ботсаду. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Квіти магнолії в саду. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Жінка фотографує квіти. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Квітучі парки

Разом із магноліями в Одесі активно цвітуть тюльпани, японські троянди та магонії падуболисті. У парках і скверах з’являються яскраві клумби, які одразу привертають увагу. Також починають квітнути фруктові дерева — абрикоси, вишні та яблуні, додаючи місту ніжних біло-рожевих відтінків.

Тюльпати розцвіли. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Японська троянда. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Магонія падуболиста. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Символ весни

Магнолія вважається одним із символів весни та оновлення природи. Її квіти додають місту яскравих барв і створюють особливий настрій. Разом із тюльпанами, нарцисами та іншими весняними рослинами вони перетворюють Одесу на квітуче місто.

Люди у ботанічному саду. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Жінка фотографує дерево магнолії. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одеському зоопарку прокинулася ведмедиця Поляна.16 березня, після зимової сплячки вона вперше цього року вийшла до свого вольєра. Працівники зоопарку поступово повертають тварину до звичного режиму харчування. Кажуть, що разом із ведмедицею до міста приходить і справжня весна.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі після зими почали запускати міські фонтани. Першим запрацював фонтан у Міському саду. Саме туди випустили символ Гуморини — гумову качечку. Загалом у місті відкрити 16 фонтанів, але не всі цього року працюватимуть.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
