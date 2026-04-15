Одеса розквітла магноліями: місто у весняній казці (фото)
В Одесі поступово приходить справжня весняна погода. Місто вкривається зеленню, а дерева починають активно квітнути. Найбільше уваги зараз привертають магнолії, які розпустилися в різних районах. Одесити масово виходять на прогулянки, щоб побачити цю красу та зробити фото.
Журналісти Новини.LIVE побували у Ботанічному саду Одеси та зафільмували цвітіння магнолії.
Перше цвітіння
У місті з’явилися перші квіти магнолії. Вони вже розпустилися біля Інституту імені Філатова на Французькому бульварі. Саме там зараз найбільше охочих побачити весняне цвітіння. Дерева швидко стали однією з головних природних прикрас міста.
Через красу цвітіння утворюються невеликі черги. Люди фотографуються серед квітів, проводять час із родинами та друзями. Найбільше відвідувачів у теплі сонячні дні.
Популярні місця
Побачити магнолії в Одесі можна не лише на Французькому бульварі. Вони також квітнуть в Аркадії, у Стамбульському парку, біля меморіалу 411-ї батареї та в інших зелених зонах міста. У кожній локації збираються люди, щоб насолодитися весняною атмосферою.
Квітучі парки
Разом із магноліями в Одесі активно цвітуть тюльпани, японські троянди та магонії падуболисті. У парках і скверах з’являються яскраві клумби, які одразу привертають увагу. Також починають квітнути фруктові дерева — абрикоси, вишні та яблуні, додаючи місту ніжних біло-рожевих відтінків.
Символ весни
Магнолія вважається одним із символів весни та оновлення природи. Її квіти додають місту яскравих барв і створюють особливий настрій. Разом із тюльпанами, нарцисами та іншими весняними рослинами вони перетворюють Одесу на квітуче місто.
Як повідомляли Новини.LIVE, в Одеському зоопарку прокинулася ведмедиця Поляна.16 березня, після зимової сплячки вона вперше цього року вийшла до свого вольєра. Працівники зоопарку поступово повертають тварину до звичного режиму харчування. Кажуть, що разом із ведмедицею до міста приходить і справжня весна.
Також Новини.LIVE писали, що в Одесі після зими почали запускати міські фонтани. Першим запрацював фонтан у Міському саду. Саме туди випустили символ Гуморини — гумову качечку. Загалом у місті відкрити 16 фонтанів, але не всі цього року працюватимуть.
