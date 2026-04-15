Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Одесса расцвела магнолиями: город в весенней сказке (фото)

Одесса расцвела магнолиями: город в весенней сказке (фото)

Ua ru
Дата публикации 15 апреля 2026 15:11
Люди возле магнолии возле магнолии. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В Одессе постепенно приходит настоящая весенняя погода. Город покрывается зеленью, а деревья начинают активно цвести. Больше всего внимания сейчас привлекают магнолии, которые распустились в разных районах. Одесситы массово выходят на прогулки, чтобы увидеть эту красоту и сделать фото.

Журналисты Новини.LIVE побывали в Ботаническом саду Одессы и сняли цветение магнолии.

Первое цветение

В городе появились первые цветы магнолии. Они уже распустились возле Института имени Филатова на Французском бульваре. Именно там сейчас больше всего желающих увидеть весеннее цветение. Деревья быстро стали одним из главных природных украшений города.

Цвітіння магнолії в Одесі
Женщина любуется магнолией. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
В Одесі зацвіла магнолія
Цветы на ветвях. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Из-за красоты цветения образуются небольшие очереди. Люди фотографируются среди цветов, проводят время с семьями и друзьями. Больше всего посетителей в теплые солнечные дни.

Цвітіння магнолії в Одесі: фото
Цветок магнолии. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Цвітіння магнолії в Одесі
Дерево магнолии. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Популярные места

Увидеть магнолии в Одессе можно не только на Французском бульваре. Они также цветут в Аркадии, в Стамбульском парке, возле мемориала 411-й батареи и в других зеленых зонах города. В каждой локации собираются люди, чтобы насладиться весенней атмосферой.

Читайте также:
В Одесі зацвіла магнолія
Табличка в ботсаду. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Цвітіння магнолії в Одесі: фото
Цветы магнолии в саду. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
В Одесі зацвіла магнолія
Женщина фотографирует цветы. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Цветущие парки

Вместе с магнолиями в Одессе активно цветут тюльпаны, японские розы и магонии падуболистные. В парках и скверах появляются яркие клумбы, которые сразу привлекают внимание. Также начинают цвести фруктовые деревья — абрикосы, вишни и яблони, добавляя городу нежных бело-розовых оттенков.

Цвітіння магнолії в Одесі
Тюльпаны расцвели. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Цвітіння магнолії в Одесі: фото
Японская роза. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
В Одесі зацвіла магнолія
Магония падуболистная. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Символ весны

Магнолия считается одним из символов весны и обновления природы. Ее цветы добавляют городу ярких красок и создают особое настроение. Вместе с тюльпанами, нарциссами и другими весенними растениями они превращают Одессу в цветущий город.

В Одесі зацвіла магнолія
Люди в ботаническом саду. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Цвітіння магнолії в Одесі
Женщина фотографирует дерево магнолии. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесском зоопарке проснулась медведица Поляна. 16 марта, после зимней спячки она впервые в этом году вышла в свой вольер. Работники зоопарка постепенно возвращают животное к привычному режиму питания. Говорят, что вместе с медведицей в город приходит и настоящая весна.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе после зимы начали запускать городские фонтаны. Первым заработал фонтан в Городском саду. Именно туда выпустили символ Юморины — резиновую уточку. Всего в городе открыть 16 фонтанов, но не все в этом году будут работать.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации