Одесса расцвела магнолиями: город в весенней сказке (фото)

В Одессе постепенно приходит настоящая весенняя погода. Город покрывается зеленью, а деревья начинают активно цвести. Больше всего внимания сейчас привлекают магнолии, которые распустились в разных районах. Одесситы массово выходят на прогулки, чтобы увидеть эту красоту и сделать фото.

Журналисты Новини.LIVE побывали в Ботаническом саду Одессы и сняли цветение магнолии.

Первое цветение

В городе появились первые цветы магнолии. Они уже распустились возле Института имени Филатова на Французском бульваре. Именно там сейчас больше всего желающих увидеть весеннее цветение. Деревья быстро стали одним из главных природных украшений города.

Из-за красоты цветения образуются небольшие очереди. Люди фотографируются среди цветов, проводят время с семьями и друзьями. Больше всего посетителей в теплые солнечные дни.

Популярные места

Увидеть магнолии в Одессе можно не только на Французском бульваре. Они также цветут в Аркадии, в Стамбульском парке, возле мемориала 411-й батареи и в других зеленых зонах города. В каждой локации собираются люди, чтобы насладиться весенней атмосферой.

Цветущие парки

Вместе с магнолиями в Одессе активно цветут тюльпаны, японские розы и магонии падуболистные. В парках и скверах появляются яркие клумбы, которые сразу привлекают внимание. Также начинают цвести фруктовые деревья — абрикосы, вишни и яблони, добавляя городу нежных бело-розовых оттенков.

Символ весны

Магнолия считается одним из символов весны и обновления природы. Ее цветы добавляют городу ярких красок и создают особое настроение. Вместе с тюльпанами, нарциссами и другими весенними растениями они превращают Одессу в цветущий город.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесском зоопарке проснулась медведица Поляна. 16 марта, после зимней спячки она впервые в этом году вышла в свой вольер. Работники зоопарка постепенно возвращают животное к привычному режиму питания. Говорят, что вместе с медведицей в город приходит и настоящая весна.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе после зимы начали запускать городские фонтаны. Первым заработал фонтан в Городском саду. Именно туда выпустили символ Юморины — резиновую уточку. Всего в городе открыть 16 фонтанов, но не все в этом году будут работать.