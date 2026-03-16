Головна Одеса В Одеському зоопарку прокинулася бура ведмедиця Поляна

В Одеському зоопарку прокинулася бура ведмедиця Поляна

Ua ru
Дата публікації: 16 березня 2026 15:44
В Одеському зоопарку прокинулася ведмедиця
Ведмедиця після пробудження. Фото: скриншот з відео

В Одеському зоопарку прокинулася ведмедиця Поляна. Сьогодні, 16 березня, після зимової сплячки вона вперше цього року вийшла до свого вольєра. Працівники зоопарку поступово повертають тварину до звичного режиму харчування. Кажуть, що разом із ведмедицею до міста приходить і справжня весна.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на КУ "Одеський зоопарк".

Ведмедиця в зоопарку

Сьогодні в Одеському зоопарку сталася перша справжня весняна подія — ведмедиця Поляна вперше цього року вийшла до експозиційного вольєра. Прокинулася вона ще кілька днів тому після зимової сплячки. У цей період тварин не можна одразу годувати великими порціями. Тому перші дні їжу дають дуже обережно та зовсім потроху.

Під час сплячки ведмеді можуть кілька місяців не їсти і не пити. У цей час їхній обмін речовин значно сповільнюється, а організм використовує накопичений жировий запас. Коли ведмідь прокидається, його травна система ще не працює на повну силу. У природі після виходу з барлоги тварини теж починають їсти дуже мало — переважно ранню рослинність або іншу легку їжу. Лише з часом вони повертаються до звичного раціону.

Так само діють і в зоопарках. Після пробудження ведмедів годують поступово, щоб організм без стресу повернувся до активного життя.

Прихід весни

Сьогодні Поляна вперше вийшла до свого вольєра, уважно оглянула територію та довго грілася на сонці. Працівники зоопарку кажуть, що це гарний знак — схоже, що разом із ведмедицею до Одеси приходить справжня весна.

Що відомо про бурих ведмедів

Бурий ведмідь — один із найбільших хижаків України, чий життєвий ритм у зоопарках максимально наближений до природного. Березень є критичним періодом, оскільки з першим теплом тварини поступово виходять із зимової сплячки та стають активнішими у вольєрах. ​

Після пробудження ведмедів переводять на спеціальний раціон, щоб відновити енергію: спочатку це легка рослинна їжа, овочі та фрукти, до яких згодом додають рибу та м'ясо. Для підтримки здоров’я в неволі їм створюють умови, що стимулюють природні інстинкти, — наприклад, ховають їжу в декораціях. Поведінка та активність клишоногих навесні є головним показником того, наскільки успішно вони перезимували.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Національному природному парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, з’явилися нові пернаті гості. Після рожевих пеліканів сюди прилетіли й кучеряві. Тут їх часто можна побачити разом із великими бакланами.

Також ми писали, що на Одещині випустили у дику природу кількох молодих лісових котів. Тварин сім місяців виходжували на Станції юних натуралістів в Ізмаїлі після того, як їх знайшли поруч із загиблою матір’ю. Після підготовки їх перевезли до природного середовища, де вони зможуть жити самостійно.

Одеса зоопарк
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
