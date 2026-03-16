В Одесском зоопарке проснулась бурая медведица Поляна

В Одесском зоопарке проснулась бурая медведица Поляна

Дата публикации 16 марта 2026 15:44
В Одесском зоопарке проснулась медведица в Одесском зоопарке
Медведица после пробуждения. Фото: скриншот из видео

В Одесском зоопарке проснулась медведица Поляна. Сегодня, 16 марта, после зимней спячки она впервые в этом году вышла в свой вольер. Работники зоопарка постепенно возвращают животное к привычному режиму питания. Говорят, что вместе с медведицей в город приходит и настоящая весна.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на КУ "Одесский зоопарк".

Читайте также:

Медведица в зоопарке

Сегодня в Одесском зоопарке произошло первое настоящее весеннее событие — медведица Поляна впервые в этом году вышла в экспозиционный вольер. Проснулась она еще несколько дней назад после зимней спячки. В этот период животных нельзя сразу кормить большими порциями. Поэтому первые дни еду дают очень осторожно и совсем понемногу.

Во время спячки медведи могут несколько месяцев не есть и не пить. В это время их обмен веществ значительно замедляется, а организм использует накопленный жировой запас. Когда медведь просыпается, его пищеварительная система еще не работает в полную силу. В природе после выхода из берлоги животные тоже начинают есть очень мало — преимущественно раннюю растительность или другую легкую пищу. Лишь со временем они возвращаются к привычному рациону.

Так же действуют и в зоопарках. После пробуждения медведей кормят постепенно, чтобы организм без стресса вернулся к активной жизни.

Приход весны

Сегодня Поляна впервые вышла в свой вольер, внимательно осмотрела территорию и долго грелась на солнце. Работники зоопарка говорят, что это хороший знак — похоже, что вместе с медведицей в Одессу приходит настоящая весна.

Что известно о бурых медведях

Бурый медведь — один из крупнейших хищников Украины, чей жизненный ритм в зоопарках максимально приближен к естественному. Март является критическим периодом, поскольку с первым теплом животные постепенно выходят из зимней спячки и становятся более активными в вольерах.

После пробуждения медведей переводят на специальный рацион, чтобы восстановить энергию: сначала это легкая растительная пища, овощи и фрукты, к которым впоследствии добавляют рыбу и мясо. Для поддержания здоровья в неволе им создают условия, стимулирующие природные инстинкты, — например, прячут еду в декорациях. Поведение и активность косолапых весной является главным показателем того, насколько успешно они перезимовали.

Напомним, мы сообщали, что в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", что в Одесской области, появились новые пернатые гости. После розовых пеликанов сюда прилетели и кудрявые. Здесь их часто можно увидеть вместе с большими бакланами.

Также мы писали, что в Одесской области выпустили в дикую природу нескольких молодых лесных котов. Животных семь месяцев выхаживали на Станции юных натуралистов в Измаиле после того, как их нашли рядом с погибшей матерью. После подготовки их перевезли в естественную среду, где они смогут жить самостоятельно.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
