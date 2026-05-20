Отдых в Одессе: насколько уже прогрелась вода в море

Дата публикации 20 мая 2026 06:25
Люди купаются в море. Фото: Новини.LIVE

Море в Одессе продолжает постепенно теплеть. По состоянию на 20 мая температура воды уже достигла +16 °C, хотя сама погода сегодня в городе будет неустойчивой: с дождями, грозами и сильным ветром.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Предупреждение о шторме. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Погода в Одессе 20 мая

В среду Одессу накроет переменная облачность. Днем в городе ожидают кратковременный дождь и грозы. Температура воздуха утром составит +14...+16 °C, а днем воздух прогреется до +21...+23 °C. Ветер будет северным, 7-12 м/с. Во время грозы его порывы могут усиливаться до 15-17 м/с.

Несмотря на дожди и шторм, море возле Одессы останется спокойным, без опасного волнения.

Погода в Одесской области 20 мая

По области погода будет немного теплее. Утром прогнозируют +11...+16 °C, а днем — +21...+26 °C. Местами также ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Из-за ухудшения погоды синоптики объявили І уровень опасности. Предупреждение касается как Одессы, так и области.

Отдельно специалисты обращают внимание на пожарную опасность. На юге Одесской области из-за сухой погоды и ветра сохраняется высокая вероятность быстрого распространения огня в экосистемах.

Состояние моря в Одессе

Добавим, что ситуация в Черном море возле Одессы остается сложной из-за экологических последствий войны и минной опасности. В конце апреля у побережья Черноморска обнаружили около 35 квадратных километров масляного загрязнения после атаки РФ на портовую инфраструктуру. Ученые объясняли, что вещество не является токсичным, однако вредит морским организмам и птицам и меняет свойства воды.

Несмотря на это, одесситы и туристы планируют отдыхать на море в сезоне 2026 года. Как ранее сообщали журналисты Новини.LIVE, люди считают воду безопасной при условии контроля со стороны соответствующих служб. В то же время отдыхающие отмечают, что на побережье должно быть больше укрытий.

Также Новини.LIVE писали, что курортная Затока уже готовится к летнему сезону. Владельцы баз отдыха открывают бронирование, готовят территории и запускают бассейны перед приездом туристов.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
