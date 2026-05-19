На Одещині знову знайшли мертвого дельфіна: ситуація погіршується

Дельфін-азовка у воді. Фото ілюстративне: Азовський рибоохоронний патруль

На узбережжі Чорного моря в межах Національного природного парку "Тузлівські лимани" знайшли рештки загиблого дельфіна-азовки. Це перший випадок загибелі азовки, зафіксований цього року на території нацпарку.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на еколога і наукового співробітника парку "Тузлівські лимани" Івана Русєва.

Загиблий дельфін. Фото: Іван Русєв/facebook

Мертвий дельфін на Одещині

За словами Івана Русєва, мертвого дельфіна знайшли на 26-му кілометрі піщаного пересипу. Від тіла залишилися лише рештки, оскільки, ймовірно, за ніч його розтягнули хижі тварини. Еколог каже, що це перша загибла азовка, яку цього року виявили на території нацпарку.

"Оскільки у північно-західній частині Чорного моря зараз відсутнє і заборонено рибальство, тварина не могла загинути в рибальських сітках", — повідомив фахівець.

Частина хребта дельфіна. Фото: Іван Русєв/facebook

На його думку, тварина могла потрапити у зону сильного забруднення біля російських портів Туапсе або Новоросійська, а потім течією її винесло до берегів Одещини.

"Таке явище спостерігалося і минулого року, коли до нацпарку море винесло забрудненого нафтою мертвого дельфіна-афаліна за майже 700 кілометрів", — зазначив Русєв.

Частина тіла тварини. Фото: Іван Русєв/facebook

Рослинна олія в Чорному морі

Еколог також не виключає, що причиною загибелі могли стати згустки рослинної олії, які після ударів РФ по портовій інфраструктурі потрапляють у море. За словами науковця, після атаки російських дронів по резервуарах з олією у порту Чорноморська наприкінці квітня серйозно постраждали червоні морські водорості на великій площі чорноморського шельфу. Йдеться про цистозиру бородату та цераміум війчастий.

Русєв пояснює, що ці водорості є важливою частиною морської екосистеми, оскільки виробляють кисень, очищують воду та створюють середовище для риб, крабів, креветок і морських коників. Через забруднення олією водорості посклеювалися у великі маси, які море викидало на берег у Тузлівських лиманах.

Що відомо про загибель дельфінів

Зазначимо, що масову загибель дельфінів у Чорному морі біля Одеси та Одещини почали фіксувати навесні 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ. Тоді на узбережжі регулярно знаходили мертвих китоподібних.

Новини.LIVE писали, що екологи заявляли, що до війни такі випадки були поодинокими, однак після початку бойових дій смертність різко зросла. Мертвих дельфінів знаходили не лише в Україні, а й біля берегів Болгарії, Румунії та Туреччини.

Фахівці пов’язують це з війною у Чорному морі — роботою військових сонарів, вибухами, мінуванням акваторії та забрудненням моря. За оцінками нацпарку "Тузлівські лимани", у 2022 році могли загинути десятки тисяч дельфінів.

У 2023-2024 роках мертвих тварин продовжували знаходити на узбережжі Одещини, особливо після активізації бойових дій біля Криму. Попри це, Новини.LIVE писали, що навесні цього року дельфіни знову повернулися до північно-західної частини Чорного моря.