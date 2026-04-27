Знищення морської флори та фауни: наслідки війни для екології

Тіло дельфіна. Фото: Іван Русев/Facebook

Війна в Чорному морі все сильніше впливає на морських тварин, особливо дельфінів. Вибухи, шум і забруднення порушують їхнє життя та орієнтацію у воді. Частина тварин гине або залишає звичні місця. Екологи говорять про довготривалі наслідки для всієї популяції.

Про це в ефірі День.LIVE розповіла голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Дельфіни під загрозою

Найбільш вразливими до війни в морі є морські тварини, зокрема дельфіни. Вони орієнтуються за допомогою звуку, тому вибухи та військові дії дезорієнтують їх. Також тварини страждають від забруднення води та втрати природного середовища. За словами екологів, з початку бойових дій зафіксовано масову загибель дельфінів у Чорному морі. Це свідчить про глибокі зміни в екосистемі. Відновлення популяцій може тривати роками.

"Від розривів снарядів та вибухових хвиль гинуть дельфіни. Це вже масове явище, яке пов’язане з війною", — наголосила Тетяна Тимочко.

Системна шкода

Війна в акваторії Чорного моря триває вже не перший рік і має накопичувальний ефект. Кожен вибух, уламки ракет чи пошкоджені судна залишають слід у воді. Частина небезпечних речовин не розчиняється і осідає, поступово отруюючи середовище. Через це страждають риби, молюски та інші морські організми. Екологи також фіксують випадки загибелі дельфінів, пов’язані з бойовими діями. Такі процеси часто непомітні одразу, але їхній масштаб зростає з часом.

"Ця трагічна ситуація для Чорного моря розпочалася разом із активними бойовими діями і має постійний характер. Війна спричиняє системне забруднення морської акваторії", — зазначила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Ефект на роки

Навіть один інцидент може мати довготривалі наслідки для екосистеми. Плівка від нафти чи олії перекриває доступ кисню у воду. Це впливає на виживання морських організмів і змінює природні процеси. Птахи, які контактують із забрудненою поверхнею, часто гинуть. Частина токсичних речовин накопичується на дні і продовжує шкодити роками. Через це море не здатне швидко відновитися після ударів.

"Чорне море ще десятки років буде відчувати ці страшні збитки. Наслідки таких забруднень мають довготривалий і накопичувальний характер", — наголосила Тетяна Тимочко.

Реакція рятує

Попри постійну небезпеку, українські служби оперативно реагують на екологічні інциденти. Після обстрілів одразу встановлюють бонові загородження та застосовують сорбенти. Роботи часто проводять навіть під загрозою повторних атак. Це дозволяє стримати поширення забруднення і зменшити шкоду. Водночас фахівці підкреслюють: повністю уникнути наслідків у таких умовах неможливо.

"Ми одразу починаємо рятувальні дії і мінімізуємо наслідки навіть у складних умовах. Це дозволяє зменшити шкоду для довкілля", — підкреслила Тетяна Тимочко.

Тисячі тонн у морі

Один із останніх прикладів — обстріл порту в Чорноморську. Унаслідок удару було пошкоджено резервуар із соняшниковою олією. За попередніми даними, у море витекло близько 6 тисяч тонн продукту. На поверхні утворилася велика пляма площею приблизно 400 на 200 метрів. Рятувальники вже встановили загородження, щоб стримати поширення, а екологи відібрали проби води. Цей випадок ще раз показує, як швидко війна може спричинити нову екологічну загрозу.

"Подібні інциденти є частиною ширшої проблеми забруднення моря під час війни. Вони демонструють масштаби екологічних ризиків", — пояснює екологиня.

Як повідомляли Новини.LIVE, На узбережжі Національного природного парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, знову зафіксували птахів, забруднених мазутом. Під час моніторингу знайшли дві мертві особини, серед яких — вид із Червоної книги України. Екологи припускають, що токсичне забруднення могло потрапити на птахів ще під час аварії в Керченській протоці.

Також Новини.LIVE писали, що рослинна олія, що розлилася після удару РФ по порту Південний, продовжує нищити Чорне море. Забруднення, яке спершу здавалося локальним, виявили вже за 150 кілометрів від місця аварії. Гинуть морські організми та птахи, а наслідки лише поглиблюються після штормів.