Уничтожение морской флоры и фауны: последствия войны для экологии

Тело дельфина. Фото: Иван Русев/Facebook

Война в Черном море все сильнее влияет на морских животных, особенно дельфинов. Взрывы, шум и загрязнение нарушают их жизнь и ориентацию в воде. Часть животных погибает или покидает привычные места. Экологи говорят о долговременных последствиях для всей популяции.

Об этом в эфире День.LIVE рассказала глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Дельфины под угрозой

Наиболее уязвимыми к войне в море являются морские животные, в частности дельфины. Они ориентируются с помощью звука, поэтому взрывы и военные действия дезориентируют их. Также животные страдают от загрязнения воды и потери природной среды. По словам экологов, с начала боевых действий зафиксирована массовая гибель дельфинов в Черном море. Это свидетельствует о глубоких изменениях в экосистеме. Восстановление популяций может длиться годами.

"От разрывов снарядов и взрывных волн гибнут дельфины. Это уже массовое явление, которое связано с войной", — подчеркнула Татьяна Тимочко.

Системный вред

Война в акватории Черного моря продолжается уже не первый год и имеет накопительный эффект. Каждый взрыв, обломки ракет или поврежденные суда оставляют след в воде. Часть опасных веществ не растворяется и оседает, постепенно отравляя среду. Из-за этого страдают рыбы, моллюски и другие морские организмы. Экологи также фиксируют случаи гибели дельфинов, связанные с боевыми действиями. Такие процессы часто незаметны сразу, но их масштаб растет со временем.

"Эта трагическая ситуация для Черного моря началась вместе с активными боевыми действиями и носит постоянный характер. Война вызывает системное загрязнение морской акватории", — отметила председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Эффект на годы

Даже один инцидент может иметь долговременные последствия для экосистемы. Пленка от нефти или масла перекрывает доступ кислорода в воду. Это влияет на выживание морских организмов и меняет природные процессы. Птицы, которые контактируют с загрязненной поверхностью, часто погибают. Часть токсичных веществ накапливается на дне и продолжает вредить годами. Из-за этого море не способно быстро восстановиться после ударов.

"Черное море еще десятки лет будет испытывать эти страшные убытки. Последствия таких загрязнений имеют долговременный и накопительный характер", — подчеркнула Татьяна Тимочко.

Реакция спасает

Несмотря на постоянную опасность, украинские службы оперативно реагируют на экологические инциденты. После обстрелов сразу устанавливают боновые заграждения и применяют сорбенты. Работы часто проводят даже под угрозой повторных атак. Это позволяет сдержать распространение загрязнения и уменьшить ущерб. В то же время специалисты подчеркивают: полностью избежать последствий в таких условиях невозможно.

"Мы сразу начинаем спасательные действия и минимизируем последствия даже в сложных условиях. Это позволяет уменьшить вред для окружающей среды", — подчеркнула Татьяна Тимочко.

Тысячи тонн в море

Один из последних примеров — обстрел порта в Черноморске. В результате удара был поврежден резервуар с подсолнечным маслом. По предварительным данным, в море вытекло около 6 тысяч тонн продукта. На поверхности образовалось большое пятно площадью примерно 400 на 200 метров. Спасатели уже установили заграждения, чтобы сдержать распространение, а экологи отобрали пробы воды. Этот случай еще раз показывает, как быстро война может вызвать новую экологическую угрозу.

"Подобные инциденты являются частью более широкой проблемы загрязнения моря во время войны. Они демонстрируют масштабы экологических рисков", — объясняет эколог.

Как сообщали Новини.LIVE, на побережье Национального природного парка "Тузловские лиманы", что в Одесской области, снова зафиксировали птиц, загрязненных мазутом. Во время мониторинга нашли две мертвые особи, среди которых — вид из Красной книги Украины. Экологи предполагают, что токсичное загрязнение могло попасть на птиц еще во время аварии в Керченском проливе.

Также Новини.LIVE писали, что растительное масло, разлившееся после удара РФ по порту Южный, продолжает уничтожать Черное море. Загрязнение, которое сначала казалось локальным, обнаружили уже за 150 километров от места аварии. Гибнут морские организмы и птицы, а последствия только углубляются после штормов.