На Одесчине снова нашли мертвого дельфина: ситуация ухудшается

Дельфин-азовка в воде.

На побережье Черного моря в пределах Национального природного парка "Тузловские лиманы" нашли останки погибшего дельфина-азовки. Это первый случай гибели азовки, зафиксированный в этом году на территории нацпарка.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на эколога и научного сотрудника парка "Тузловские лиманы" Ивана Русева.

Погибший дельфин.

Мертвый дельфин в Одесской области

По словам Ивана Русева, мертвого дельфина нашли на 26-м километре песчаной пересыпи. От тела остались лишь остатки, поскольку, вероятно, за ночь его растащили хищные животные. Эколог говорит, что это первая погибшая азовка, которую в этом году обнаружили на территории нацпарка.

"Поскольку в северо-западной части Черного моря сейчас отсутствует и запрещено рыболовство, животное не могло погибнуть в рыболовных сетях", — сообщил специалист.

Часть позвоночника дельфина.

По его мнению, животное могло попасть в зону сильного загрязнения возле российских портов Туапсе или Новороссийска, а затем течением его вынесло к берегам Одесской области.

"Такое явление наблюдалось и в прошлом году, когда в нацпарк море вынесло загрязненного нефтью мертвого дельфина-афалина за почти 700 километров", — отметил Русев.

Часть тела животного.

Растительное масло в Черном море

Эколог также не исключает, что причиной гибели могли стать сгустки растительного масла, которые после ударов РФ по портовой инфраструктуре попадают в море. По словам ученого, после атаки российских дронов по резервуарам с маслом в порту Черноморска в конце апреля серьезно пострадали красные морские водоросли на большой площади черноморского шельфа. Речь идет о цистозиру бородатую и церамиум реснитчатый.

Русев объясняет, что эти водоросли являются важной частью морской экосистемы, поскольку производят кислород, очищают воду и создают среду для рыб, крабов, креветок и морских коньков. Из-за загрязнения маслом водоросли склеивались в большие массы, которые море выбрасывало на берег в Тузловских лиманах.

Что известно о гибели дельфинов

Отметим, что массовую гибель дельфинов в Черном море возле Одессы и Одесской области начали фиксировать весной 2022 года после полномасштабного вторжения РФ. Тогда на побережье регулярно находили мертвых китообразных.

Новини.LIVE писали, что экологи заявляли, что до войны такие случаи были единичными, однако после начала боевых действий смертность резко возросла. Мертвых дельфинов находили не только в Украине, но и у берегов Болгарии, Румынии и Турции.

Специалисты связывают это с войной в Черном море — работой военных сонаров, взрывами, минированием акватории и загрязнением моря. По оценкам нацпарка "Тузловские лиманы", в 2022 году могли погибнуть десятки тысяч дельфинов.

В 2023-2024 годах мертвых животных продолжали находить на побережье Одесской области, особенно после активизации боевых действий возле Крыма. Несмотря на это, Новини.LIVE писали, что весной этого года дельфины снова вернулись в северо-западную часть Черного моря.