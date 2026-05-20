Подготовка к пляжному сезону в Одессе: из моря достали части БпЛА

Перед началом пляжного сезона в Одессе водолазы обследуют морское дно и убирают опасные предметы, которые могут травмировать отдыхающих. Среди найденного сегодня: обломки российских беспилотников, гильзы от работы ПВО, арматура, стекло и прочий мусор.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказали представители городских служб и водолазы, которые сейчас проверяют пляжи перед открытием сезона.

Подготовка пляжей к сезону

По словам начальника отдела инженерной защиты территории и развития побережья Одесского горсовета Ярослава Богаченко, в этом году для открытия пляжей действуют отдельные требования безопасности, согласованные с военными. Одним из главных условий остается водолазное обследование дна моря.

"Основные требования — это оборудование спасательно-наблюдательных постов, которые должны быть оборудованы в соответствии с нормами действующего законодательства. Также должно быть проведено водолазное обследование", — пояснил Богаченко.

Особое внимание в этом году уделяют укрытию и инклюзивности пляжей. По словам чиновника, вдоль побережья от Ланжерона до 16 станции Большого Фонтана планируют установить еще восемь мобильных укрытий. Таким образом, общее количество укрытий у моря должно вырасти до 19.

Также арендаторы и город обустраивают пандусы, поручни и подъемники для людей с инвалидностью. В прошлом году в Одессе официально открыли 34 пляжных участка — 31 арендованный и три муниципальных. В этом сезоне количество муниципальных пляжей планируют увеличить до шести. Впрочем, окончательные проверки еще продолжаются.

Обследование дна моря

Тем временем водолазы уже ежедневно достают из моря десятки опасных предметов. Руководитель водолазных работ спасательно-водолазной службы Одессы, Игорь Чанский, говорит, что сейчас в море находят не только обычный мусор, но и обломки дронов.

"Появились даже обломки "Шахедов", обломки БпЛА. Они очень опасны и представляют угрозу для отдыхающих", — рассказал водолаз.

По его словам, люди часто даже не догадываются, насколько опасными могут быть предметы под водой. Из-за волн и песка металл и обломки прячутся на дне, а острая арматура или стекло может серьезно травмировать человека.

"Человек наступает — колотая, резаная рана. А потом еще и заражение. Такого сейчас очень много", — говорит Чанский.

При обследовании водолазы уже нашли обломки дронов, пропеллеры, части двигателей, элементы электроники и даже гильзы. Только на коммунальных пляжах специалисты уже проверили более 60 тысяч квадратных метров дна. Впереди — обследование арендованных участков, а это еще около 400-450 тысяч квадратных метров. Причем проверки проводят не один раз, а в течение всего сезона.

Проект с собаками-спасателями

Отдельно в этом году в Одессе планируют запустить новый проект с собаками-спасателями. Кинолог Анастасия Фалюта рассказала, что служебные собаки могут помогать спасателям во время чрезвычайных ситуаций на воде.

"Собака может доплыть, взять матрас и просто дотянуть его до берега. Это экономит время спасателям", — пояснила она.

По ее словам, такие практики давно работают в европейских странах, а теперь их хотят использовать и на одесских пляжах.

Состояние моря в Одессе

Добавим, что ситуация в Черном море возле Одессы остается сложной из-за экологических последствий войны и минной опасности. Новини.LIVE информировали, что на побережье Одессы после российской атаки на портовую инфраструктуру снова зафиксировали загрязнение моря. На нескольких пляжах обнаружили пятна, вероятно, подсолнечного масла. Вещество попало в Черное море после российской атаки на портовую инфраструктуру в Черноморске 26 апреля, когда был поврежден резервуар.

Ранее после удара по порту в море уже фиксировали большие маслянистые пятна у побережья Одесской области. Экологи предупреждали, что загрязнение может вредить морским организмам, птицам и прибрежной экосистеме Черного моря.

Несмотря на это, одесситы и туристы планируют отдыхать на море в этом году. Как сообщали журналисты Новини.LIVE, люди считают воду безопасной при условии контроля со стороны соответствующих служб. В то же время отдыхающие отмечают, что на побережье должно быть больше укрытий.

Также Новини.LIVE писали, что на побережье Черного моря в пределах Национального природного парка "Тузловские лиманы" нашли останки погибшего дельфина-азовки. Это первая погибшая азовка, которую в этом году обнаружили на территории нацпарка.