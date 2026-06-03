Старт курортного сезону в Одесі: вартість відвідування аквапарку

Люди відпочивають у басейні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На півдні стартує сезон водних розваг, а аквапарки Одещини та Миколаївщини вже оголосили нові тарифи та спеціальні пропозиції для відвідувачів. Цього літа гостям пропонують десятки гірок, хвильові басейни, дитячі містечка та VIP-зони для відпочинку. Найвигідніші пропозиції діють на початку сезону, а в деяких закладах можна придбати сезонні або місячні абонементи.

Журналісти Новини.LIVE зібрали актуальні ціни на чудова розваги цього сезону.

Аквапарк "Одеса"

Аквапарк "Одеса" відкриває сезон акцією з 4 по 7 червня. У цей період діти зростом до 140 см можуть відвідувати комплекс безкоштовно, а дорослий квиток коштує 900 гривень замість звичних 1600 гривень. Після завершення акції денний квиток для дорослого також становить 900 гривень. Для тих, хто хоче більше комфорту, доступне VIP-бунгало на чотирьох осіб за 2000 гривень.

Крім того, відвідувачі можуть придбати сезонний абонемент за акційною ціною 5000 гривень замість 6000 гривень.

Що пропонують

Сам аквапарк пропонує понад два десятки водних атракціонів, серед яких екстремальні гірки "Камікадзе", "Воронка", "Бумеранг" та "Ракета". Також тут працюють хвильовий басейн, повільна річка, гідромасажні зони, дитячий водний комплекс і великий басейн для відпочинку.

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Аквапарк Hawaii

Аквапарк Hawaii в Аркадії пропонує кілька форматів відпочинку. У зоні Aloha вартість дорослого квитка у будні стартує від 800 гривень, а у вихідні — від 850 гривень. Квиток на весь день коштує від 1150 до 1200 гривень залежно від дня тижня. Для дітей ціни коливаються від 550 до 950 гривень.

Любителям підвищеного комфорту доступна VIP-зона Aqualina, де дорослий квиток на весь день коштує від 2000 до 2100 гривень, а дитячий — від 1000 до 1100 гривень.

Також можна орендувати кабану за 5000 гривень або скористатися сейфом за 250 гривень. Для постійних гостей діють місячні абонементи: від 7000 гривень у зоні Aloha та від 10000 гривень у VIP Aqualina.

Що пропонують

На території Hawaii працюють сучасні водні гірки для дітей і дорослих, хвильовий басейн, повільна річка, дитяче містечко, джакузі, ресторани та анімаційні програми. Тут також регулярно проводять тематичні вечірки та розважальні шоу.

Аквапарк Коблево

Аквапарк у Коблевому відкриє сезон 12 червня. З 12 по 25 червня дорослий квиток коштуватиме 700 гривень, дитячий — 600 гривень. Наприкінці червня та в липні ціни зростуть до 850 та 700 гривень відповідно. У серпні вартість становитиме 950 гривень для дорослих і 750 гривень для дітей. Малюки до трьох років можуть відвідувати аквапарк безкоштовно.

Що пропонують

Комплекс працює щодня з 10:00 до 18:00. Гостям доступні десятки водних гірок для дітей та дорослих, басейни з гідромасажем, джакузі, дитячі водні зони, кафе, ресторани та зони відпочинку з шезлонгами. За даними адміністрації, на території працюють 19 водних гірок, а для найменших відвідувачів облаштований окремий комплекс розваг.

Етнопарк "Нью-Васюки"

У сезон водних розваг відвідувачам доступні два формати квитків — звичайний та повний. Повний квиток включає доступ до всіх водних локацій, серед яких "Акваленд", два спрей-парки та Pool-Zone, а також усі атракціони, зоопарк, страусину ферму та тематичні локації парку. За актуальними тарифами, повний вхідний квиток у будні коштує 700 грн для дорослих і 600 грн для дітей до 14 років. У вихідні та святкові дні ціна становить 1000 грн для дорослих і 800 грн для дітей. Пільгові тарифи діють для ВПО, учасників бойових дій, людей з інвалідністю I та II груп, багатодітних родин і відвідувачів віком від 70 років.

Що пропонують

Окрім водних розваг, на території працюють 12 сухих атракціонів, динозаврячий каньйон, підвісні мости, найбільша на півдні України страусина ферма, контактний зоопарк, ресторан-музей "12 стільців", гриль-парк, банний комплекс і мініготель. Завдяки такому набору розваг "Нью-Васюки" часто називають одним із найбільших сімейних парків відпочинку поблизу Одеси.

Як повідомляли Новини.LIVE, курортна Затока вже чекає на перших відпочивальників у сезоні 2026 року. Власники баз активно готують територію, наповнюють басейни та відкривають бронювання на червень. Цього року вибір житла вражає: від затишних куточків у парковій зоні до номерів, де море починається прямо за порогом.

Також Новини.LIVE писали, що російські атаки на Одещину не припиняються і мають системний характер. Основний акцент змістився на дрони, які регулярно запускають по регіону, зокрема по портовій інфраструктурі. Через постійні удари є загроза для курортного сезону.