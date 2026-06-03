Старт курортного сезона в Одессе: стоимость посещения аквапарка

Люди отдыхают в бассейне. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На юге стартует сезон водных развлечений, а аквапарки Одесской и Николаевской областей уже объявили новые тарифы и специальные предложения для посетителей. Этим летом гостям предлагают десятки горок, волновые бассейны, детские городки и VIP-зоны для отдыха. Самые выгодные предложения действуют в начале сезона, а в некоторых заведениях можно приобрести сезонные или месячные абонементы.

Журналисты Новини.LIVE собрали актуальные цены на чудесные развлечения этого сезона.

Аквапарк "Одесса"

Аквапарк "Одесса" открывает сезон акцией с 4 по 7 июня. В этот период дети ростом до 140 см могут посещать комплекс бесплатно, а взрослый билет стоит 900 гривен вместо привычных 1600 гривен. После завершения акции дневной билет для взрослого также составляет 900 гривен. Для тех, кто хочет больше комфорта, доступно VIP-бунгало на четырех человек за 2000 гривен.

Кроме того, посетители могут приобрести сезонный абонемент по акционной цене 5000 гривен вместо 6000 гривен.

Что предлагают

Сам аквапарк предлагает более двух десятков водных аттракционов, среди которых экстремальные горки "Камикадзе", "Воронка", "Бумеранг" и "Ракета". Также здесь работают волновой бассейн, медленная река, гидромассажные зоны, детский водный комплекс и большой бассейн для отдыха.

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Аквапарк Hawaii

Аквапарк Hawaii в Аркадии предлагает несколько форматов отдыха. В зоне Aloha стоимость взрослого билета в будни стартует от 800 гривен, а в выходные - от 850 гривен. Билет на весь день стоит от 1150 до 1200 гривен в зависимости от дня недели. Для детей цены колеблются от 550 до 950 гривен.

Любителям повышенного комфорта доступна VIP-зона Aqualina, где взрослый билет на весь день стоит от 2000 до 2100 гривен, а детский — от 1000 до 1100 гривен.

Также можно арендовать кабана за 5000 гривен или воспользоваться сейфом за 250 гривен. Для постоянных гостей действуют месячные абонементы: от 7000 гривен в зоне Aloha и от 10000 гривен в VIP Aqualina.

Что предлагают

На территории Hawaii работают современные водные горки для детей и взрослых, волновой бассейн, медленная река, детский городок, джакузи, рестораны и анимационные программы. Здесь также регулярно проводят тематические вечеринки и развлекательные шоу.

Аквапарк Коблево

Аквапарк в Коблево откроет сезон 12 июня. С 12 по 25 июня взрослый билет будет стоить 700 гривен, детский — 600 гривен. В конце июня и в июле цены вырастут до 850 и 700 гривен соответственно. В августе стоимость составит 950 гривен для взрослых и 750 гривен для детей. Малыши до трех лет могут посещать аквапарк бесплатно.

Что предлагают

Комплекс работает ежедневно с 10:00 до 18:00. Гостям доступны десятки водных горок для детей и взрослых, бассейны с гидромассажем, джакузи, детские водные зоны, кафе, рестораны и зоны отдыха с шезлонгами. По данным администрации, на территории работают 19 водных горок, а для самых маленьких посетителей обустроен отдельный комплекс развлечений.

Этнопарк "Нью-Васюки"

В сезон водных развлечений посетителям доступны два формата билетов — обычный и полный. Полный билет включает доступ ко всем водным локациям, среди которых "Акваленд", два спрей-парка и Pool-Zone, а также все аттракционы, зоопарк, страусиную ферму и тематические локации парка. По актуальным тарифам, полный входной билет в будни стоит 700 грн для взрослых и 600 грн для детей до 14 лет. В выходные и праздничные дни цена составляет 1000 грн для взрослых и 800 грн для детей. Льготные тарифы действуют для ВПЛ, участников боевых действий, людей с инвалидностью I и II групп, многодетных семей и посетителей старше 70 лет.

Что предлагают

Кроме водных развлечений, на территории работают 12 сухих аттракционов, динозаврячий каньон, подвесные мосты, крупнейшая на юге Украины страусиная ферма, контактный зоопарк, ресторан-музей "12 стульев", гриль-парк, банный комплекс и мини-отель. Благодаря такому набору развлечений "Нью-Васюки" часто называют одним из крупнейших семейных парков отдыха вблизи Одессы.

Как сообщали Новини.LIVE, курортная Затока уже ждет первых отдыхающих в сезоне 2026 года. Владельцы баз активно готовят территорию, наполняют бассейны и открывают бронирование на июнь. В этом году выбор жилья впечатляет: от уютных уголков в парковой зоне до номеров, где море начинается прямо за порогом.

Также Новини.LIVE писали, что российские атаки на Одесскую область не прекращаются и носят системный характер. Основной акцент сместился на дроны, которые регулярно запускают по региону, в частности по портовой инфраструктуре. Из-за постоянных ударов есть угроза для курортного сезона.