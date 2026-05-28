Головна Одеса Курортний сезон на паузі: море в Одесі трохи охололо

Дата публікації: 28 травня 2026 06:33
Люди на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Біля узбережжя Одеси дещо знизилася температура морської води. На завтра, 28 травня, синоптики прогнозують температуру моря в межах +17…+18 °С, а вдень повітря в місті прогріється лише до +22 °С через прихід прохолодного повітряного фронту та сильного вітру.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі 28 травня

У самій Одесі прогнозують мінливу хмарність. В місті можливий дощ. Вітер буде північно-західний, досить відчутний — 9-14 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14...+16 °C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +20...+22 °C. Хвилювання моря прогнозують легке, а рівні води залишаються безпечними.

Прогноз в Одеській області

По регіону також очікується мінлива хмарність, а місцями пройде дощ. Мешканцям області слід бути обачними: вітер північно-західний, 9-14 м/с, проте місцями можливі штормові пориви до 15-17 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11...+16 °C, вдень — +18...+23 °C. Для водіїв хороша новина: видимість на автошляхах області буде доброю.

Пожежна небезпека на Одещині

У місті Одеса, а також у Чорноморську, Білгороді-Дністровському та Сараті пожежна небезпека наразі повністю відсутня. У Роздільній зафіксовано низький рівень загрози. Середній рівень пожежної небезпеки прогнозують для Любашівки, Затишшя, Сербки, Болграда та Ізмаїла. Найбільш загрозлива ситуація склалася на півдні області, де у місті Вилкове оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Високого та тривалого надзвичайного рівнів в населених пунктах регіону на цей день не зафіксовано.

Як повідомляли Новини.LIVE, на узбережжі Одещини знову фіксують загибель чорноморських дельфінів. Тіла тварин знаходять у районі Тузлівських лиманів і на пляжах Одеси. Ситуація повторюється вже не перший рік.

Також Новини.LIVE писали, що перед початком пляжного сезону в Одесі водолази обстежують морське дно та прибирають небезпечні предмети, які можуть травмувати відпочивальників. Серед знайденого сьогодні: уламки російських безпілотників, гільзи від роботи ППО, арматура, скло та інше сміття.

Одеса Чорне море прогноз погоди
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
