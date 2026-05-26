Курортний сезон в Одесі: море вже прогрілося до +19

У вівторок, 26 травня, на Одещині очікується по-справжньому літнє потепління, а морська вода біля узбережжя стабільно тримається на комфортних позначках від +18 °С до +19 °С. Проте синоптики попереджають про значне посилення вітру та високу пожежну небезпеку в окремих районах області.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

У самій Одесі прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів, тож парасольки цього дня не знадобляться. Проте містянам варто підготуватися до сильних поривів північно-західного вітру, швидкість якого сягатиме 9–14 метрів за секунду. Нічна температура повітря в місті коливатиметься в межах 16–18 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 25–27 градусів вище нуля.

Прогноз для області

По Одеській області також утримається суха погода з мінливою хмарністю. У нічні години температура становитиме від 13 до 18 градусів тепла, а ось удень прийде справжня спека — повітря прогріється до 25–30 градусів. Для водіїв ситуація залишатиметься сприятливою, адже на всіх автошляхах регіону очікується добра видимість.

Ситуація на узбережжі

Уздовж усього чорноморського узбережжя Одещини оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності. Причиною став північно-західний вітер, який у денні години посилиться до 12–14 метрів за секунду. Попри вітряну погоду, хвилювання моря залишатиметься легким, а рівні води вздовж усього узбережжя будуть безпечними для населення.

Пожежна небезпека

Згідно з прогнозои синоптиків, більша частина Одеської області наразі перебуває в зоні середнього рівня пожежної небезпеки, який позначено жовтим кольором. Проте мешканцям південних та прибережних громад слід виявляти особливу пильність. На території Чорноморська та Вилкового зафіксовано високий (помаранчевий) рівень небезпеки. За таких погодних умов будь-яке необережне поводження з відкритим вогнем в екосистемах може миттєво призвести до масштабних та неконтрольованих пожеж.

