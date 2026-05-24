Відпочинок в Одесі стає комфортнішим: температура моря сьогодні

Люди купаються у морі.

В Одесі станом на 24 травня температура води у Чорному морі біля узбережжя сягнула +18 °С. Синоптики сьогодні прогнозують теплу та переважно суху погоду без істотних опадів, тож вихідні на узбережжі обіцяють бути комфортними.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі 24 травня

За даними синоптиків, у самому місті температура повітря вранці становитиме +15…+17 °C, вдень — +23…+25 °C. Вітер буде північний, 9-14 м/с.

Водночас температура морської води біля узбережжя Одеси піднялася до +17…+18 °С. Для кінця травня це вже доволі комфортні показники для відпочинку біля моря, хоча вода все ще залишається прохолодною для тривалого купання.

Погода на узбережжі Одещини на 24 травня

Схожа ситуація прогнозується і вздовж усього узбережжя Одещини. Синоптики повідомляють про легке хвилювання моря та безпечний рівень води.

Температура повітря вздовж узбережжя вночі становитиме +13…+18 °С, а вдень повітря прогріється до +22…+27 °С.

Шторм на Одещині 24 травня

По Одеській області також істотних опадів не прогнозують. Температура повітря вночі коливатиметься у межах +12…+17 °С, вдень — +23…+28 °С. На автошляхах Одещини видимість буде доброю.

Водночас синоптики попереджають про І рівень небезпечності через посилення вітру. Вдень 24 травня на узбережжі пориви можуть сягати 12-14 м/с.

Прогноз пожежної небезпеки по Одещині.

Окремо в Одеському гідрометцентрі повідомили і про пожежну небезпеку. За прогнозом, погодні умови сприятимуть переважно низькій ймовірності виникнення пожеж в екосистемах. Лише у Вилковому ризик займання залишається високим.

Одеса сповзає у море

Новини.LIVE писали, що одеські схили знову почали зсуватися у море. Нові провали та тріщини останніми місяцями зафіксували одразу у трьох районах міста. На Гагарінському плато щілини поступово збільшуються та проходять через проїжджу частину і прибудинкові території біля житлових комплексів. Місцями просів асфальт та плитка, а на окремих ділянках вже видно відкриті зсуви ґрунту. Не менш тривожна ситуація і на спуску Марінеска. Там після масштабного ремонту та укріплення у деяких місцях плитка уже буквально "висить у повітрі". А в районі 13-16 станцій Великого Фонтану стався зсув, який видно навіть з космосу.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі перед початком пляжного сезону водолази почали обстежувати морське дно та прибирати небезпечні предмети, які можуть травмувати відпочивальників. Так, рятувальники днями з води дістали уламки російських безпілотників, гільзи від роботи ППО, арматуру, скло та інше сміття.

Окрім цього, Новини.LIVE інформували, що на Кучурганському водосховищі в Одеській області зафіксували замор риби. Загибель товстолоба виявили одразу у двох громадах: поблизу села Градениці Біляївської міської громади та селища Лиманське Лиманської громади Одеської області. Ці населені пункти знаходяться поблизу українсько-молдовського кордону.