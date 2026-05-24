Главная Одесса Отдых в Одессе становится комфортнее: температура моря сегодня

Отдых в Одессе становится комфортнее: температура моря сегодня

Дата публикации 24 мая 2026 06:35
Люди купаются в море. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе по состоянию на 24 мая температура воды в Черном море у побережья достигла +18 °С. Синоптики сегодня прогнозируют теплую и преимущественно сухую погоду без существенных осадков, поэтому выходные на побережье обещают быть комфортными.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 24 мая

По данным синоптиков, в самом городе температура воздуха утром составит +15...+17 °C, днем — +23...+25 °C. Ветер будет северный, 9-14 м/с.

В то же время температура морской воды у побережья Одессы поднялась до +17...+18 °С. Для конца мая это уже довольно комфортные показатели для отдыха у моря, хотя вода все еще остается прохладной для длительного купания.

Погода на побережье Одесской области на 24 мая

Похожая ситуация прогнозируется и вдоль всего побережья Одесской области. Синоптики сообщают о легком волнении моря и безопасном уровне воды.

Температура воздуха вдоль побережья ночью составит +13...+18 °С, а днем воздух прогреется до +22...+27 °С.

Шторм в Одесской области 24 мая

По Одесской области также существенных осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12...+17 °С, днем — +23...+28 °С. На автодорогах Одесской области видимость будет хорошей.

В то же время синоптики предупреждают о І уровне опасности из-за усиления ветра. Днем 24 мая на побережье порывы могут достигать 12-14 м/с.

Прогноз пожарной опасности по Одесской области. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Отдельно в Одесском гидрометцентре сообщили и о пожарной опасности. По прогнозу, погодные условия будут способствовать преимущественно низкой вероятности возникновения пожаров в экосистемах. Только в Вилково риск возгорания остается высоким.

Одесса сползает в море

Новини.LIVE писали, что одесские склоны снова начали сдвигаться в море. Новые провалы и трещины в последние месяцы зафиксировали сразу в трех районах города. На Гагаринском плато щели постепенно увеличиваются и проходят через проезжую часть и придомовые территории возле жилых комплексов. Местами просел асфальт и плитка, а на отдельных участках уже видны открытые оползни. Не менее тревожная ситуация и на спуске Маринеска. Там после масштабного ремонта и укрепления в некоторых местах плитка уже буквально "висит в воздухе". А в районе 13-16 станций Большого Фонтана произошел оползень, который видно даже из космоса.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе перед началом пляжного сезона водолазы начали обследовать морское дно и убирать опасные предметы, которые могут травмировать отдыхающих. Так, спасатели на днях из воды достали обломки российских беспилотников, гильзы от работы ПВО, арматуру, стекло и другой мусор.

Кроме этого, Новини.LIVE информировали, что на Кучурганском водохранилище в Одесской области зафиксировали замор рыбы. Гибель толстолоба обнаружили сразу в двух громадах: вблизи села Граденицы Беляевской городской громады и поселка Лиманское Лиманской громады Одесской области. Эти населенные пункты находятся вблизи украинско-молдавской границы.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
