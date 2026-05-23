На Одещині виявили масовий замор толстолоба на водосховищі

Мертва риба у воді. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

На Кучурганському водосховищі в Одеській області зафіксували замор риби. Загибель товстолоба виявили одразу у двох громадах поблизу українсько-молдовського кордону. Екологи вже відібрали проби води та встановлюють причини мору.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Державну екологічну інспекцію Південно-Західного округу.

Замор риби на Одещині

За даними екологічної інспекції, замор риби зафіксували 22 травня поблизу села Градениці Біляївської міської громади та селища Лиманське Лиманської громади Одеської області. Під час перевірки фахівці встановили загибель білого товстолоба.

Щоб з’ясувати можливі причини мору, державні інспектори спільно з працівниками Одеського рибоохоронного патруля відібрали проби води. Надалі їх досліджуватимуть у лабораторії.

Також екологи вже звернулися до органів місцевого самоврядування, аби організувати прибирання загиблої риби та ліквідацію наслідків забруднення водойми.

Небезпека для Молдови

Фахівці наголошують, що Кучурганське водосховище є транскордонною водоймою між Україною та Молдовою. Через це подібні випадки потребують посиленого екологічного контролю та уваги з боку обох держав. Наразі остаточні причини загибелі риби ще встановлюють.

На Одещині масово гине риба. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Забруднення Дністра

Додамо, що після ракетно-дронової атаки РФ у березні цього року у водах Дністра зафіксували забруднення технічними маслами. Плями помітили на ділянках річки у Вінницькій області, а забруднення рухається вниз за течією. Через це українські служби почали перевіряти воду біля водозабору для Одеси. Саме Дністер є одним із головних джерел питної води для міста.

Пізніше, як повідомляли Новини.LIVE, у Дністрі та Дністровському лимані на Одещині виявили локальне забруднення води після тієї атаки РФ. Екологи зафіксували незначне перевищення окремих показників, зокрема фосфатів і нафтопродуктів.

Також Новини.LIVE писали, що на узбережжі Чорного моря в межах Національного природного парку "Тузлівські лимани" знайшли рештки загиблого дельфіна-азовки. Екологи вважають, що тварина могла потрапити у зону сильного забруднення біля російських портів Туапсе або Новоросійська, а потім течією її винесло до берегів Одещини.