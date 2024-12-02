На Одещині риба масово викидається на берег

Мертва риба на березі лиману. Фото: Іван Русєв

На західному березі лиману Шагани на Одещині близько шести кілометрів узбережжя вкрито мертвою рибою. Це перший випадок такого масового викиду на берег хамси у регіоні цього року. Причиною може бути погіршення погодних умов.

Про це повідомив науковий співробітник національного парку "Тузлівські лимани" біолог Іван Русєв.

Читайте також:

Загибель риби

За словами науковця, на берег викинуло від 3,5 до 4 тонн хамси або європейського анчоуса. Іван Русєв вважає, що такий масовий викид став наслідком зростання популяції риби у цьому році та її затримки на мілководних лиманах, багатих кормом. Через різке погіршення погоди та падіння температури води тварини потрапили у пастку.

"Зазвичай у осінній період хамса мігрує на зимівлю в різні глибинні райони Чорного моря, переважно до кримських та кавказьких берегів, берегів Туреччини, де утворює великі зимові скупчення. Але у цьому році зграї хамси останніх генерацій, які зайшли літом з моря в лимани, затримались і потрапили в негоду", — говорить біолог.

Іван Русєв зазначив, що загибла риба не пропала дарма. Вона стала кормом для різноманітних видів хижих птахів та ссавців.

Нагадаємо, на Одещині заборонили вилов раків. Також стало відомо, що Тузлівські лимани з'єднали з морем. Це дозволить кефалевим рибам та атерині мігрувати на зимівлю.