Осіння міграція риби: відновлено водообмін між лиманами і Чорним морем

Трактор викопує протоку. Фото ілюстративне: freepik

На початку листопада у Національному природному парку "Тузлівські лимани" відновили водообмін між Джантшейським лиманом та Чорним морем. Ця ініціатива дозволяє кефалевим рибам та атерині мігрувати на зимівлю, а також підтримує біорізноманіття водних екосистем та комфорт для водоплавних птахів.

Про це у суботу, 23 листопада, повідомив науковий співробітник національного парку "Тузлівські лимани", біолог Іван Русєв.

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Допис Івана Русєва. Фото: скриншот

Відновлення протоки

За його словами, це стало можливим завдяки спільній роботі парку, Всеукраїнської громадської організації UAnimals та Кілійського управління водного господарства.

"Осінній період є критичним для багатьох видів риб, таких як кефаль та атерина, які потребують теплого середовища Чорного моря для зимівлі. Відновлення водообміну — це не лише турбота про рибу, але й важлива підтримка для водоплавних птахів, серед яких червоноволі казарки та білолобі гуски" — зазначив Русєв.

Трактор викопує протоку між лиманами та морем. Фото: Facebook/Іван Русєв

Кефалі в лиманах

Він каже, що завдяки природоохоронній роботі в лиманах з'явилася значна кількість цьогорічного потомства кефалевих риб, що є добрим показником для місцевої екосистеми.

"Наша природна протока, що функціонує з грудня 2023 року, дозволяє підтримувати водообмін між лиманами та морем і є гарантом безпеки для багатьох видів гідробіонтів" — додав еколог.

Викопана протока. Фото: Facebook/Іван Русєв

Окрім цього, за його словами, обмежений доступ до узбережжя Чорного моря, запроваджений протягом останніх років, зберіг природні умови для існування водних екосистем і зменшив вплив браконьєрства.

Трактор на під час робіт. Фото: Facebook/Іван Русєв

Нагадаємо, в Тарутинський степ випустили 20 ланей європейських та 5 оленів благородних. Також у національному природному парку "Тузлівські лимани" екологи виявили пустельну кам'янку.