Осіння міграція риби: відновлено водообмін між лиманами і Чорним морем

Тузлівські лимани з'єднали з Чорним морем — відома причина
На початку листопада у Національному природному парку "Тузлівські лимани" відновили водообмін між Джантшейським лиманом та Чорним морем. Ця ініціатива дозволяє кефалевим рибам та атерині мігрувати на зимівлю, а також підтримує біорізноманіття водних екосистем та комфорт для водоплавних птахів.
Про це у суботу, 23 листопада, повідомив науковий співробітник національного парку "Тузлівські лимани", біолог Іван Русєв.
Відновлення протоки
За його словами, це стало можливим завдяки спільній роботі парку, Всеукраїнської громадської організації UAnimals та Кілійського управління водного господарства.
"Осінній період є критичним для багатьох видів риб, таких як кефаль та атерина, які потребують теплого середовища Чорного моря для зимівлі. Відновлення водообміну — це не лише турбота про рибу, але й важлива підтримка для водоплавних птахів, серед яких червоноволі казарки та білолобі гуски" — зазначив Русєв.
Кефалі в лиманах
Він каже, що завдяки природоохоронній роботі в лиманах з'явилася значна кількість цьогорічного потомства кефалевих риб, що є добрим показником для місцевої екосистеми.
"Наша природна протока, що функціонує з грудня 2023 року, дозволяє підтримувати водообмін між лиманами та морем і є гарантом безпеки для багатьох видів гідробіонтів" — додав еколог.
Окрім цього, за його словами, обмежений доступ до узбережжя Чорного моря, запроваджений протягом останніх років, зберіг природні умови для існування водних екосистем і зменшив вплив браконьєрства.
Нагадаємо, в Тарутинський степ випустили 20 ланей європейських та 5 оленів благородних. Також у національному природному парку "Тузлівські лимани" екологи виявили пустельну кам'янку.
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