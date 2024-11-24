Осенняя миграция рыбы: восстановлен водообмен между лиманами и Черным морем

Тузловские лиманы соединили с Черным морем — известна причина
В начале ноября в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" возобновили водообмен между Джантшейским лиманом и Черным морем. Эта инициатива позволяет кефалевым рыбам и атерине мигрировать на зимовку, а также поддерживает биоразнообразие водных экосистем и комфорт для водоплавающих птиц.
Об этом в субботу, 23 ноября, сообщил научный сотрудник национального парка "Тузловские лиманы", биолог Иван Русев.
Восстановление пролива
По его словам, это стало возможным благодаря совместной работе парка, Всеукраинской общественной организации UAnimals и Килийского управления водного хозяйства.
"Осенний период является критическим для многих видов рыб, таких как кефаль и атерина, нуждающиеся в теплой среде Черного моря для зимовки. Восстановление водообмена — это не только забота о рыбе, но и важная поддержка для водоплавающих птиц, среди которых красноволы казарки и белолобые гуси", — отметил Русев.
Кефали в лиманах
Он говорит, что благодаря природоохранной работе в лиманах появилось значительное количество потомства кефалевых рыб, что является хорошим показателем для местной экосистемы.
"Наш природный пролив, функционирующий с декабря 2023 года, позволяет поддерживать водообмен между лиманами и морем и является гарантом безопасности для многих видов гидробионтов", — добавил эколог.
Кроме этого, по его словам, ограниченный доступ к побережью Черного моря, введенный в последние годы, сохранил природные условия для существования водных экосистем и уменьшил влияние браконьерства.
Напомним, в Тарутинскую степь выпустили 20 ланей европейских и 5 благородных оленей. Также в национальном природном парке "Тузловские лиманы" экологи обнаружили пустынную каменку.
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