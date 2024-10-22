На Одещині знайшли новий вид птахів

Пустельна кам'янка у Тузлівських лиманах. Фото: НПП "Тузлівські лимани"

У національному природному парку "Тузлівські лимани" екологи виявили пустельну кам'янку. Ця пташка зазвичай мешкає у Північній Африці й для Одещини є новим видом.

Про це повідомили у пресслужбі національного парку.

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Пустельна кам'янка у Тузлівських лиманах. Фото: НПП "Тузлівські лимани"

"Вона підпускала спостерігача близько до себе і зовсім не хотіла взлітати, а тільки швидко бігала в пошуках комах", — йдеться у повідомленні.

Науковці стверджують, що це всього третя реєстрація пустельної кам'янки в Україні. Для "Тузлівських лиманів" це новий, 266-й вид птахів.

Пустельна кам'янка у Тузлівських лиманах. Фото: НПП "Тузлівські лимани"

Що відомо про птаха

Пустельна кам'янка живе у Північній Африці, а також у пустелях і напівпустелях Аравійського півострову та Центральної Азії. Харчується вона комахами, інколи також насінням. За пташенятами доглядають і самиці, і самці.

Нагадаємо, у дельті Дунаю на Одещині екологи випустили п'ять пугачів. Науковці сподіваються на відновлення популяції цих птахів у регіоні. Також до Тузлівських лиманів прилетіли кучеряві пелікани.