Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині виявили новий вид тварин — як він виглядає, фото arrow

На Одещині виявили новий вид тварин — як він виглядає, фото

22 жовтня 2024 10:49
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині знайшли новий вид птахів
Пустельна кам'янка у Тузлівських лиманах. Фото: НПП "Тузлівські лимани"
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У національному природному парку "Тузлівські лимани" екологи виявили пустельну кам'янку. Ця пташка зазвичай мешкає у Північній Африці й для Одещини є новим видом.

Про це повідомили у пресслужбі національного парку.

Читайте також:

Втретє в Україні

Працівник парку зустрів птаха на солончаку лиману Джантшейський після двох діб потужного північного вітру. 

На Одещині виявили новий вид тварин — як він виглядає, фото - фото 1
Пустельна кам'янка у Тузлівських лиманах. Фото: НПП "Тузлівські лимани"

"Вона підпускала спостерігача близько до себе і зовсім не хотіла взлітати, а тільки швидко бігала в пошуках комах", — йдеться у повідомленні.  

Науковці стверджують, що це всього третя реєстрація пустельної кам'янки в Україні. Для "Тузлівських лиманів" це новий, 266-й вид птахів.

На Одещині виявили новий вид тварин — як він виглядає, фото - фото 2
Пустельна кам'янка у Тузлівських лиманах. Фото: НПП "Тузлівські лимани"

Що відомо про птаха

Пустельна кам'янка живе у Північній Африці, а також у пустелях і напівпустелях Аравійського півострову та Центральної Азії. Харчується вона комахами, інколи також насінням. За пташенятами доглядають і самиці, і самці.

Нагадаємо, у дельті Дунаю на Одещині екологи випустили п'ять пугачів. Науковці сподіваються на відновлення популяції цих птахів у регіоні. Також до Тузлівських лиманів прилетіли кучеряві пелікани.

природа Одеська область екологія Одеська ОДА дикі тварини

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:11 На Київщині суддя мав необгрунтовані активи на 3,6 млн грн — що вирішив суд

11:00 Допомога у 3,6 тис. грн — де можна записатись на виплати до кінця жовтня

10:51 Третя штурмова відбиває наступ окупантів на Харківщині — ефектне відео

10:49 На Одещині виявили новий вид тварин — як він виглядає, фото

10:32 Нові зарплати українців — які суми податків стягнуть з кожної тисячі доходу

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК - 80x80

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК

10:30 У ТЦК пояснили, як обирають отримувачів повісток поштою

10:19 Перемогли самі себе — одеська мерія виграла суд у власного департаменту

10:18 Кличко відсторонив свого заступника Прокопіва через скандал із нерухомістю

09:54 У Харкові чиновник за гроші "продавав" важливі посади — як його покарав суд

09:51 В Україні стрімко скорочується кількість пенсіонерів — дані ПФУ

11:11 На Київщині суддя мав необгрунтовані активи на 3,6 млн грн — що вирішив суд

11:00 Допомога у 3,6 тис. грн — де можна записатись на виплати до кінця жовтня

10:51 Третя штурмова відбиває наступ окупантів на Харківщині — ефектне відео

10:49 На Одещині виявили новий вид тварин — як він виглядає, фото

10:32 Нові зарплати українців — які суми податків стягнуть з кожної тисячі доходу

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК - 80x80

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК

10:30 У ТЦК пояснили, як обирають отримувачів повісток поштою

10:19 Перемогли самі себе — одеська мерія виграла суд у власного департаменту

10:18 Кличко відсторонив свого заступника Прокопіва через скандал із нерухомістю

09:54 У Харкові чиновник за гроші "продавав" важливі посади — як його покарав суд

09:51 В Україні стрімко скорочується кількість пенсіонерів — дані ПФУ

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

21 жовтня 2024

23:41 Військовий із США розповів, чому воює за Україну

18 жовтня 2024

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

Text

08:00 Умєров розповів подробиці таємних переговорів з Росією — ефір Ранок.LIVE

21 жовтня 2024
Text

23:17 Бахматов назвав вартість незавершених будівництв у Києві

Text

22:39 Військовий проаналізував, куди Росія в першу чергу кине солдатів КНДР

Text

21:36 Нардеп пояснив, чому корупціонери в Україні не бояться покарання

Text

18:18 Експерт спрогнозував зимовий дефіцит електроенергії в Україні

Text

17:50 Погрози Трампа вдарити по Москві та прогнози США щодо перемоги України — ефір Вечір.LIVE

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК - 80x80

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК

Text

16:09 Скандал у дитячому центрі на Львівщині — як триває розслідування

Text

14:05 Нардепка Ясько пояснила, чому українцям наразі небезпечно перебувати в Грузії

Text

13:48 Політолог Гончарук припустив, що у справі Крупи гроші могли йти "вище"

Text

13:18 Обстріл Харкова та візит Ллойда Остіна до Києва — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні