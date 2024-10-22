В Одесской области нашли новый вид птиц

На Одесчине обнаружили новый вид животных — как он выглядит, фото
В национальном природном парке "Тузловские лиманы" экологи обнаружили пустынную каменку. Эта птица обычно обитает в Северной Африке и для Одесчины является новым видом.
Об этом сообщили в пресс-службе национального парка.
Третий раз в Украине
Работник парка встретил птицу на солончаке Джантшейский лиман после двух суток мощного северного ветра.
"Она подпускала наблюдателя близко к себе и совсем не хотела взлетать, а только быстро бегала в поисках насекомых", — говорится в сообщении.
Ученые утверждают, что это всего третья регистрация пустынной каменки в Украине. Для "Тузловских лиманов" это новый, 266-й вид птиц.
Что известно о птице
Пустынная каменка живет в Северной Африке, а также в пустынях и полупустынях Аравийского полуострова и Центральной Азии. Питается она насекомыми, иногда семенами. За птенцами ухаживают и самки, и самцы.
Напомним, в дельте Дуная в Одесской области экологи выпустили пять филинов. Ученые надеются на возобновление популяции этих птиц в регионе. Также в Тузловские лиманы прилетели кудрявые пеликаны.
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