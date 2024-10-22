В Одесской области нашли новый вид птиц

Пустынная каменка в Тузловских лиманах. Фото: НПП "Тузловские лиманы"

В национальном природном парке "Тузловские лиманы" экологи обнаружили пустынную каменку. Эта птица обычно обитает в Северной Африке и для Одесчины является новым видом.

Об этом сообщили в пресс-службе национального парка.

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Пустынная каменка в Тузловских лиманах. Фото: НПП "Тузловские лиманы"

"Она подпускала наблюдателя близко к себе и совсем не хотела взлетать, а только быстро бегала в поисках насекомых", — говорится в сообщении.

Ученые утверждают, что это всего третья регистрация пустынной каменки в Украине. Для "Тузловских лиманов" это новый, 266-й вид птиц.

Пустынная каменка в Тузловских лиманах. Фото: НПП "Тузловские лиманы"

Что известно о птице

Пустынная каменка живет в Северной Африке, а также в пустынях и полупустынях Аравийского полуострова и Центральной Азии. Питается она насекомыми, иногда семенами. За птенцами ухаживают и самки, и самцы.

Напомним, в дельте Дуная в Одесской области экологи выпустили пять филинов. Ученые надеются на возобновление популяции этих птиц в регионе. Также в Тузловские лиманы прилетели кудрявые пеликаны.