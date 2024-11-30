Заборона на вилов раків в Одеській області

Рак у воді. Фото ілюстративне: pixabay

Від завтра, 1 грудня, в Одеській області починає діяти заборона на вилов річкових раків. Це повʼязано з періодом линяння та виношування ікри десятиногих.

Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.

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Допис рибоохоронного патруля. Фото: скриншот

Скільки діятиме обмеження

В Одеській області з 1 грудня 2024 року до 30 червня 2025 року вводиться сезонна заборона на вилов річкових раків. Заборона пов’язана з періодом линьки та виношуванням ікри, що є важливим для збереження популяції цих водних мешканців.

Де заборонено ловити раків

Обмеження поширюється на всі внутрішні водойми області, окрім Дністровського лиману, річки Дністер, рукава Турунчук, озер пойми Дністрові та Кучурганського водосховища. Для річки Дунай і Придунайських озер заборона набирає чинності 5 грудня 2024 року.

Яке покарання за вилов раків

Лов раків під час заборони є порушенням законодавства (ч. 4 ст. 85 КУпАП). За кожного незаконно виловленого рака передбачено компенсацію в розмірі 3 332 грн, а також можливі адміністративні штрафи або кримінальна відповідальність.

Для повідомлень про порушення працює гаряча лінія Одеського рибоохоронного патруля: (098) 798-47-93. Детальний текст наказу доступний за посиланням.

Нагадаємо, від завтра в Одесі запровадять нові тарифи на проїзд у міському електротранспорті. Також у міській клінічній лікарні №11 з'явиться кардіологічне та кардіохірургічне відділення.