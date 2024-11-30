Нові тарифи на проїзд в електротранспорті Одеси з 1 грудня

Тролейбус на зупинці. Фото: Новини.LIVE

В Одесі запровадять нові тарифи на проїзд у міському електротранспорті з 1 грудня. Вартість разової поїздки становитиме 15 грн, а для учнів і студентів діятимуть знижки.

Про це у п'ятницю, 29 листопада, повідомили в КП "Одесміськелектротранс".

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Новий тариф на разовий проїзд

Від 1 грудня 2024 року вартість разової поїздки в трамваї чи тролейбусі складе 15 грн. Проте, для учнів проїзд обійдеться у 2 грн, для студентів — 4 грн, а для населення за наявності проїзних квитків — 7 грн за одну поїздку.

Вартість місячних проїзних квитків

Місячні проїзні квитки на трамвай або тролейбус для населення коштуватимуть 420 грн, а на обидва види транспорту — 567 грн. Учні зможуть придбати проїзний на будь-який вид транспорту за 120 грн, а студенти — за 240 грн.

Проїзні на місяць. Фото: КП "Одесміськелектротранс"

Для службових поїздок працівників підприємств

Тариф на місячний проїзний для службових поїздок становитиме 630 грн на один вид транспорту або 756 грн на обидва види.

Тарифи на інші види проїзних квитків

Крім місячних, одеситам доступні інші варіанти:

Проїзний на 7 днів — 105 грн (147 грн для обох видів транспорту);

Проїзний на 10 днів — 148 грн (210 грн для обох видів);

Проїзний на 14 днів — 219 грн (315 грн для обох видів);

Проїзний на квартал — 1170 грн (1550 грн для обох видів).

Тарифи на проїзні квитки. Фото: КП "Одесміськелектротранс"

Мешканцям Одеси рекомендують заздалегідь ознайомитися з новими тарифами та обрати найбільш вигідний варіант для щоденних поїздок.

Нагадаємо, ми повідомляли, який буде тариф на газ для українців у грудні. Також у 2025 році за комунальні послуги прийдеться платити кругленьку суму, очікується значне підвищення тарифів.