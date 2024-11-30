Новые тарифы на проезд в электротранспорте Одессы с 1 декабря

Троллейбус на остановке. Фото: Новини.LIVE

В Одессе введут новые тарифы на проезд в городском электротранспорте с 1 декабря. Стоимость разовой поездки составит 15 грн., а для учеников и студентов будут действовать скидки.

Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщили в КП "Одесгорэлектротранс".

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Сообщение КП "Одесгорэлектротранс".

Новый тариф на разовый проезд

С 1 декабря 2024 года стоимость разовой поездки в трамвае или троллейбусе составит 15 грн. Однако для учащихся проезд обойдется в 2 грн, для студентов — 4 грн, а для населения при наличии проездных билетов — 7 грн за одну поездку.

Стоимость месячных проездных билетов

Месячные проездные билеты на трамвай или троллейбус для населения будут стоить 420 грн, а на оба вида транспорта — 567 грн.

Проездные в месяц Фото: КП "Одесгорэлектротранс"

Для служебных поездок работников предприятий

Тариф на месячный проездной для служебных поездок составит 630 грн. на один вид транспорта или 756 грн. на оба вида.

Тарифы на другие виды проездных билетов

Кроме месячных, одесситам доступны другие варианты:

Проездной на 7 дней — 105 грн (147 грн для обоих видов транспорта);

Проездной на 10 дней — 148 грн (210 грн для обоих видов);

Проездной на 14 дней — 219 грн (315 грн для обоих видов);

Проездной на квартал — 1170 грн (1550 грн для обоих видов).

Тарифы на проездные билеты.

Жителям Одессы рекомендуют заранее ознакомиться с новыми тарифами и выбрать наиболее выгодный вариант для ежедневных поездок.

Напомним, мы сообщали, каким будет тариф на газ для украинцев в декабре. Также в 2025 году за коммунальные услуги придется платить кругленькую сумму, ожидается значительное повышение тарифов.