На Одещині заборонили вилов раків: де саме та на який термін

Вилов раків. Фото: google

Починаючи з 12 вересня та аж до 5 жовтня, на річці Дунай та придунайських озерах діє повна заборона на промисловий та любительський вилов раків. Ці обмеження вводиться під час ліньки раків і ґрунтується на дослідженнях, проведених Одеським центром Південного науково-дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії (ОдЦ ПівденНІРО).

Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.

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Важливо пам'ятати, що лов раків під час заборони є серйозним порушенням рибоохоронного законодавства, відповідно до частини 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За незаконний вилов раків передбачено штрафи, а також можливість кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих збитків рибному господарству. Згідно з визначеними нормами, за одного незаконно виловленого рака компенсація становить 3 332 гривні.

Якщо ви маєте інформацію щодо незаконного лову раків або порушень в цьому питанні, звертайтеся на гарячу лінію: (098) 798-47-93, (093) 411-00-33.

Заборона вилову раків

Раки мають найбільшу кількість заборон на їх вилов серед усіх водних мешканців українських водойм.

Перша з них встановлюється з кінця осені на період спарювання та виношування ікри, друга — на час весняно-літнього нересту. Один – два рази на рік відбувається линька раків та проходить період формування і зміцнення нового панцира, що може тривати до півтора місяця.

Починаючи з серпня, у найбільш вразливий період другої линьки раків, набирає чинності третя заборона.

Нагадаємо, набрали чинності оновлені Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря, які були схвалені Міністерством юстиції України за дорученням Міністерства агропромислової політики. Ці правила вперше оновлюються з 1998 року.