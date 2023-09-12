В Одесской области запретили отлов раков: где именно и на какой срок

Отлов раков. Фото: google

Начиная с 12 сентября до 5 октября, на реке Дунай и придунайских озерах действует полный запрет на промышленный и любительский отлов раков. Эти ограничения вводятся во время лень раков и основываются на исследованиях, проведенных Одесским центром Южного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии (ОдЦ ЮжНИРО).

Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль .

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Важно помнить, что ловля раков во время запрета является серьезным нарушением рыбоохранного законодательства в соответствии с частью 4 статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За незаконный лов раков предусмотрены штрафы, а также возможность уголовной ответственности, а также возмещение нанесенного ущерба рыбному хозяйству. Согласно определенным нормам, за одного незаконно выловленного рака компенсация составляет 3 332 гривны.

Если у вас есть информация о незаконной ловле раков или нарушениях в этом вопросе, обращайтесь на горячую линию: (098) 798-47-93, (093) 411-00-33.

Запрет отлова раков

Раки имеют наибольшее количество запретов на их отлов среди всех водных жителей украинских водоемов.

Первая из них устанавливается с конца осени на период спаривания и вынашивания икры, вторая — на время весенне-летнего нереста. Один – два раза в год происходит линька раков и проходит период формирования и укрепления нового панциря, который может занять до полутора месяцев.

Начиная с августа, в наиболее уязвимый период второй линьки раков, вступает в силу третий запрет.

Напомним, вступили в силу обновленные Правила промышленного рыболовства в бассейне Черного моря, одобренные Министерством юстиции Украины по поручению Министерства агропромышленной политики. Эти правила впервые обновляются с 1998 года.