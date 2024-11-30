В Одесі реконструюють лікарню №11: нове кардіо-відділення

В Одесі з’явиться нове відділення кардіології — де саме
У міській клінічній лікарні №11 Одеси тривають масштабні ремонтні роботи, спрямовані на створення сучасного кардіологічного та кардіохірургічного відділення. Реконструкція закладу відповідає європейським стандартам медичної інфраструктури.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
Кардіологічне відділення в Одесі
Вже встановлено енергозберігаючі вікна та двері, триває заміна інженерних комунікацій. У відділенні застосовуються медичні панелі, що забезпечують високий рівень санітарії та гігієни, необхідний для реанімаційних та хірургічних приміщень.
Як працюватиме після відкриття
Після завершення робіт у новому відділенні функціонуватимуть велика й мала операційні, блок інтенсивної терапії, кабінет УЗД, маніпуляційна, перев’язувальна та сучасні комфортабельні палати для пацієнтів.
Для транспортування хворих у корпусі вперше встановлять спеціалізований медичний ліфт.
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