В Одесі реконструюють лікарню №11: нове кардіо-відділення

Ремонт в лікарні. Фото: ОМР

У міській клінічній лікарні №11 Одеси тривають масштабні ремонтні роботи, спрямовані на створення сучасного кардіологічного та кардіохірургічного відділення. Реконструкція закладу відповідає європейським стандартам медичної інфраструктури.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Кардіологічне відділення в Одесі

Вже встановлено енергозберігаючі вікна та двері, триває заміна інженерних комунікацій. У відділенні застосовуються медичні панелі, що забезпечують високий рівень санітарії та гігієни, необхідний для реанімаційних та хірургічних приміщень.

Ванна кімната у лікарні. Фото: ОМР

Відремонтований кабінет в лікарні. Фото: ОМР

Як працюватиме після відкриття

Після завершення робіт у новому відділенні функціонуватимуть велика й мала операційні, блок інтенсивної терапії, кабінет УЗД, маніпуляційна, перев’язувальна та сучасні комфортабельні палати для пацієнтів.

Коридор в лікарні. Фото: ОМР

Для транспортування хворих у корпусі вперше встановлять спеціалізований медичний ліфт.

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