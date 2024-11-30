В Одессе реконструируют больницу №11: новое кардио-отделение

В Одессе появится новое отделение кардиологии — где именно
В городской клинической больнице №11 Одессы продолжаются масштабные ремонтные работы, направленные на создание современного кардиологического и кардиохирургического отделения. Реконструкция заведения отвечает европейским стандартам медицинской инфраструктуры.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Кардиологическое отделение в Одессе
Уже установлены энергосберегающие окна и двери, замена инженерных коммуникаций. В отделении используются медицинские панели, обеспечивающие высокий уровень санитарии и гигиены, необходимый для реанимационных и хирургических помещений.
Как будет работать после открытия
После завершения работ в новом отделении будут функционировать большие и малые операционные, блок интенсивной терапии, кабинет УЗИ, манипуляционная, перевязочная и современные комфортабельные палаты для пациентов.
Для транспортировки больных в корпусе впервые будет установлен специализированный медицинский лифт.
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