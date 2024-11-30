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В Одессе появится новое отделение кардиологии — где именно

30 ноября 2024 12:22
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе реконструируют больницу №11: новое кардио-отделение
Ремонт в больнице. Фото: ОГС
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В городской клинической больнице №11 Одессы продолжаются масштабные ремонтные работы, направленные на создание современного кардиологического и кардиохирургического отделения. Реконструкция заведения отвечает европейским стандартам медицинской инфраструктуры.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Ремонт в здании медицинского учреждения. Фото: ОГС

Кардиологическое отделение в Одессе

Уже установлены энергосберегающие окна и двери, замена инженерных коммуникаций. В отделении используются медицинские панели, обеспечивающие высокий уровень санитарии и гигиены, необходимый для реанимационных и хирургических помещений.

В Одессе появится новое отделение кардиологии - где именно - фото 2
Ванная в больнице. Фото: ОГС
В Одессе появится новое отделение кардиологии - где именно - фото 3
Отремонтированный кабинет в больнице. Фото: ОГС

Как будет работать после открытия

После завершения работ в новом отделении будут функционировать большие и малые операционные, блок интенсивной терапии, кабинет УЗИ, манипуляционная, перевязочная и современные комфортабельные палаты для пациентов.

В Одессе появится новое отделение кардиологии - где именно - фото 4
Коридор в больнице. Фото: ОГС

Для транспортировки больных в корпусе впервые будет установлен специализированный медицинский лифт.

Напомним, в Украине растет количество родов среди девушек младше 18 лет. Проблема ранней беременности сейчас становится все актуальнее. Также в Измаильском районе зарегистрировали новый случай заболевания свиней африканской чумой. Ранее инфекцию зафиксировали в Одесском и Белгород-Днестровском районах.

Одесса ремонт больницы Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы

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