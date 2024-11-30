В Одессе реконструируют больницу №11: новое кардио-отделение

Ремонт в больнице. Фото: ОГС

В городской клинической больнице №11 Одессы продолжаются масштабные ремонтные работы, направленные на создание современного кардиологического и кардиохирургического отделения. Реконструкция заведения отвечает европейским стандартам медицинской инфраструктуры.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Кардиологическое отделение в Одессе

Уже установлены энергосберегающие окна и двери, замена инженерных коммуникаций. В отделении используются медицинские панели, обеспечивающие высокий уровень санитарии и гигиены, необходимый для реанимационных и хирургических помещений.

Ванная в больнице. Фото: ОГС

Отремонтированный кабинет в больнице. Фото: ОГС

Как будет работать после открытия

После завершения работ в новом отделении будут функционировать большие и малые операционные, блок интенсивной терапии, кабинет УЗИ, манипуляционная, перевязочная и современные комфортабельные палаты для пациентов.

Коридор в больнице. Фото: ОГС

Для транспортировки больных в корпусе впервые будет установлен специализированный медицинский лифт.

Напомним, в Украине растет количество родов среди девушек младше 18 лет. Проблема ранней беременности сейчас становится все актуальнее. Также в Измаильском районе зарегистрировали новый случай заболевания свиней африканской чумой. Ранее инфекцию зафиксировали в Одесском и Белгород-Днестровском районах.