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Вылов раков на Одесчине с завтрашнего дня запрещен — какой штраф

30 ноября 2024 14:58
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Запрет на отлов раков в Одесской области
Рак в воде. Фото иллюстративное: pixabay
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

С завтрашнего дня, 1 декабря, в Одесской области начинает действовать запрет на отлов речных раков. Это связано с периодом линьки и вынашивания икры десятиногих.

Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.

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Сообщение рыбоохранного патруля. Фото: скриншот

Сколько будет действовать ограничение

В Одесской области с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года вводится сезонный запрет на отлов речных раков. Запрет связан с периодом линьки и вынашиванием икры, что важно для сохранения популяции этих водных жителей.

Где запрещено ловить раков

Ограничения распространяются на все внутренние водоемы области, кроме Днестровского лимана, реки Днестр, рукава Турунчук, озер поймы Днестра и Кучурганского водохранилища. Для реки Дунай и Придунайских озер запрет вступает в силу 5 декабря 2024 года.

Какое наказание за отлов раков

Ловля раков во время запрета является нарушением законодательства (ч. 4 ст. 85 КУоАП). За каждого незаконно выловленного рака предусмотрена компенсация в размере 3332 грн, а также возможные административные штрафы или уголовная ответственность.

Для сообщений о нарушении работает горячая линия Одесского рыбоохранного патруля: (098) 798-47-93. Подробный текст приказа доступен по ссылке.

Напомним, с завтрашнего дня в Одессе введут новые тарифы на проезд в городском электротранспорте. Также в городской клинической больнице №11 появится кардиологическое и кардиохирургическое отделение.

Одесса рак Одесская область вода Новости Одессы рыба

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