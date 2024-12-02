В Одесской области рыба массово выбрасывается на берег

На Одесчине произошел массовый замор рыбы — чем это грозит
На западном берегу лимана Шаганы в Одесской области около шести километров побережья покрыто мертвой рыбой. Это первый случай столь массового выброса на берег хамсы в регионе этого года. Причиной может стать ухудшение погодных условий.
Об этом сообщил научный сотрудник национального парка "Тузловские лиманы" биолог Иван Русев.
Гибель рыбы
По словам ученого, на берег выбросило от 3,5 до 4 тонн хамсы или европейского анчоуса. Иван Русев считает, что столь массовый выброс стал следствием роста популяции рыбы в этом году и ее задержки на мелководных лиманах, богатых кормом. Из-за резкого ухудшения погоды и падения температуры воды животные попали в ловушку.
"Обычно в осенний период хамса мигрирует на зимовку в разные глубинные районы Черного моря, преимущественно к крымским и кавказским берегам, берегам Турции, где образует большие зимние скопления. Но в этом году стаи хамсы последних генераций, зашедших летом из моря в лиманы, и попали в непогоду", — говорит биолог.
Иван Русев отметил, что погибшая рыба не пропала даром. Она стала кормом для разных видов хищных птиц и млекопитающих.
Напомним, в Одесской области запретили лов раков. Также стало известно, что Тузловские лиманы соединили с морем. Это позволит кефалевым рыбам и атерине мигрировать на зимовку.
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