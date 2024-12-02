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На Одесчине произошел массовый замор рыбы — чем это грозит

2 декабря 2024 11:36
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области рыба массово выбрасывается на берег
Мертвая рыба на берегу лимана. Фото: Иван Русев
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

На западном берегу лимана Шаганы в Одесской области около шести километров побережья покрыто мертвой рыбой. Это первый случай столь массового выброса на берег хамсы в регионе этого года. Причиной может стать ухудшение погодных условий.

Об этом сообщил научный сотрудник национального парка "Тузловские лиманы" биолог Иван Русев.

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Гибель рыбы

По словам ученого, на берег выбросило от 3,5 до 4 тонн хамсы или европейского анчоуса. Иван Русев считает, что столь массовый выброс стал следствием роста популяции рыбы в этом году и ее задержки на мелководных лиманах, богатых кормом. Из-за резкого ухудшения погоды и падения температуры воды животные попали в ловушку.

"Обычно в осенний период хамса мигрирует на зимовку в разные глубинные районы Черного моря, преимущественно к крымским и кавказским берегам, берегам Турции, где образует большие зимние скопления. Но в этом году стаи хамсы последних генераций, зашедших летом из моря в лиманы, и попали в непогоду", — говорит биолог.

Иван Русев отметил, что погибшая рыба не пропала даром. Она стала кормом для разных видов хищных птиц и млекопитающих.

Напомним, в Одесской области запретили лов раков. Также стало известно, что Тузловские лиманы соединили с морем. Это позволит кефалевым рыбам и атерине мигрировать на зимовку.

Черное море Одесская область экология рыба заповедник

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