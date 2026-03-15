Біля Одеси у водах Дністра зафіксували перевищення фосфатів

Чоловік бере проби води. Фото ілюстративне: Держекоінспекція

У Дністрі та Дністровському лимані на Одещині виявили локальне забруднення води після атаки РФ. Екологи зафіксували незначне перевищення окремих показників, зокрема фосфатів і нафтопродуктів. Наразі ситуація перебуває під контролем екологічних служб.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю начальниці відділу державного екологічного нагляду водних ресурсів в Одеській області Ірини Мазалової для видання "Суспільне".

Реклама

Читайте також:

Забруднення вод Дністра

За попередніми результатами аналізів перевищення зафіксували за фосфатами та нафтопродуктами. Дослідження за іншими параметрами ще тривають.

Орієнтовні розміри плям становили близько шести метрів у довжину та до сімдесяти метрів у ширину. Екологи зазначають, що забруднення має локальний характер, однак ситуацію продовжують відстежувати.

Особливу увагу приділили водозабору Одеси. Саме з цього району місто отримує частину питної води. Щоб не допустити поширення плям, встановили бонові загородження на руслі річки. Додаткові бар’єри розгорнули і біля водозабірного каналу Одеси, щоб забруднюючі речовини не потрапили до системи водопостачання міста.

Ситуація з водою на Одещині

Водночас фахівці звертають увагу на іншу проблему з водною інфраструктурою на півдні Одещини. Йдеться про стан дамби шлюзу Репіда — ІСРЗ на 97-му кілометрі Дунаю, яку нещодавно оглянули представники влади, водного господарства та рятувальники.

Там зафіксували руйнування захисного покриття укосу русла річки. Пошкодження торкнулися ділянки довжиною близько 60 метрів. Це покриття було виконане за технологією Bontec — жорсткою конструкцією з геотекстильною опалубкою та монолітним бетоном.

Покриття на дамбі за технологією Bontec. Фото: Ізмаїльська РДА

Крім того, через коливання рівня води та насичення ґрунтів вологою почала руйнуватися і земляна частина дамби. Саме вона захищає території, де розташовані артезіанські свердловини, які забезпечують водою Ізмаїл та сусідні села Броска і Матроска, а це майже 100 тисяч людей.

Руйнування дамби на Одещині. Фото: Ізмаїльська РДА

Ширина берми становить 11 метрів, однак уже розмито 8 метрів і фактично залишилося лише три. Для порівняння, торік пошкодження сягали п’яти метрів. Фахівці зазначають, що це свідчить про погіршення ситуації, а стан дамби нині оцінюють як критичний. Щоб запобігти аварії та можливим надзвичайним ситуаціям, спеціалісти пропонують збудувати дублюючу дамбу.

Сигнальна табличка біля дамби. Фото: Ізмаїльська РДА

Нагадаємо, після ракетно-дронової атаки РФ, яку вона здійснила на початку березня на Дністровську ГЕС, у водах Дністра зафіксували забруднення технічними маслами. Плями помітили на ділянках річки у Вінницькій області, а забруднення рухається вниз за течією. Через це українські служби почали перевіряти воду біля водозабору для Одеси. Саме Дністер є одним із головних джерел питної води для міста.

Наразі забруднення течією уже дісталося до Молдови. Там активізували боротьбу з маслами в річці Дністрі. Уряди країни та армія залучили спецтехніку, лабораторії та оперативні групи. Також введено тимчасову заборону на риболовлю в уражених районах.