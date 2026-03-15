Возле Одессы в водах Днестра зафиксировали превышение фосфатов в водах Днестра

Мужчина берет пробы воды. Фото иллюстративное: Госэкоинспекция

В Днестре и Днестровском лимане в Одесской области обнаружили локальное загрязнение воды после атаки РФ. Экологи зафиксировали незначительное превышение отдельных показателей, в частности фосфатов и нефтепродуктов. Сейчас ситуация находится под контролем экологических служб.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на интервью начальницы отдела государственного экологического надзора водных ресурсов в Одесской области Ирины Мазаловой для издания "Суспільне".

Загрязнение вод Днестра

По предварительным результатам анализов превышение зафиксировали по фосфатам и нефтепродуктам. Исследования по другим параметрам еще продолжаются.

Ориентировочные размеры пятен составляли около шести метров в длину и до семидесяти метров в ширину. Экологи отмечают, что загрязнение имеет локальный характер, однако ситуацию продолжают отслеживать.

Особое внимание уделили водозабору Одессы. Именно из этого района город получает часть питьевой воды. Чтобы не допустить распространения пятен, установили боновые заграждения на русле реки. Дополнительные барьеры развернули и возле водозаборного канала Одессы, чтобы загрязняющие вещества не попали в систему водоснабжения города.

Ситуация с водой в Одесской области

В то же время специалисты обращают внимание на другую проблему с водной инфраструктурой на юге Одесской области. Речь идет о состоянии дамбы шлюза Репида — ИСРЗ на 97-м километре Дуная, которую недавно осмотрели представители власти, водного хозяйства и спасатели.

Там зафиксировали разрушение защитного покрытия откоса русла реки. Повреждения коснулись участка длиной около 60 метров. Это покрытие было выполнено по технологии Bontec — жесткой конструкцией с геотекстильной опалубкой и монолитным бетоном.

Покрытие на дамбе по технологии Bontec. Фото: Измаильская РГА

Кроме того, из-за колебаний уровня воды и насыщения почв влагой начала разрушаться и земляная часть дамбы. Именно она защищает территории, где расположены артезианские скважины, которые обеспечивают водой Измаил и соседние села Броска и Матроска, а это почти 100 тысяч человек.

Разрушение дамбы в Одесской области. Фото: Измаильская РГА

Ширина бермы составляет 11 метров, однако уже размыто 8 метров и фактически осталось только три. Для сравнения, в прошлом году повреждения достигали пяти метров. Специалисты отмечают, что это свидетельствует об ухудшении ситуации, а состояние дамбы ныне оценивают как критическое. Чтобы предотвратить аварию и возможные чрезвычайные ситуации, специалисты предлагают построить дублирующую дамбу.

Сигнальная табличка возле дамбы. Фото: Измаильская РГА

Напомним, после ракетно-дроновой атаки РФ, которую она осуществила в начале марта на Днестровскую ГЭС, в водах Днестра зафиксировали загрязнение техническими маслами. Пятна заметили на участках реки в Винницкой области, а загрязнение движется вниз по течению. Поэтому украинские службы начали проверять воду возле водозабора для Одессы. Именно Днестр является одним из главных источников питьевой воды для города.

Сейчас загрязнение течением уже добралось до Молдовы. Там активизировали борьбу с маслами в реке Днестре. Правительства страны и армия привлекли спецтехнику, лаборатории и оперативные группы. Также введен временный запрет на рыбалку в пораженных районах.