Наводнение в Одесской области: какие пункты под угрозой

Вода в реках Одесской области поднимается — объявлена опасность
До 25 февраля в Одесской области прогнозируют повышение уровня воды в реках на севере региона. Из-за оттепели и осадков возможны подтопления в прибрежных зонах, поэтому спасатели объявили желтый уровень опасности.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС.
Подтопление в Одесской области
По их данным, из-за потепления и осадков ожидается подъем воды в ряде рек. Речь идет прежде всего о реках Савранка и Кодыма, которые протекают по территории Одесской области. Именно на этих водных артериях прогнозируют рост уровня воды.
Савранка является притоком Южного Буга и проходит через Подольский район. Кодыма также берет начало в пределах области и далее направляется в Николаевскую область. Обе реки могут выйти на пойму в отдельных участках.
Какие реки могут выйти из берегов
В целом по Украине повышение уровня воды прогнозируют также на Великой Висе, Черном Ташлыке, Мертвоводе, Ингуле, Южном Буге (на участке Александровка — Николаев), Удах, Лопани, Мерли, Северском Донце и в суббассейне Припяти.
Спасатели объясняют, что из-за оттепели лед на водоемах будет ослабевать. Это может привести к локальным подтоплениям сельскохозяйственных угодий, хозяйственных построек, линий связи и электросетей в приречных зонах.
Жителям прибрежных территорий советуют быть внимательными, следить за сообщениями экстренных служб и не пренебрегать предупреждениями. В случае опасности следует обращаться по номеру 101.
Какие районы уже пострадали из-за оттепели
По данным спасателей, в начале недели в Березовском, Раздельнянском и Подольском районах зафиксировали подтопление придомовых территорий и жилых домовладений. Из-за таяния снега вода быстро накопилась во дворах, подвалах и на улицах.
На местах работали подразделения ГСЧС. Спасатели откачивали воду с помощью мотопомп и специальной техники. Местным жителям также помогали укреплять территории, отводить воду от домов и сохранять вещи от повреждения.
Напомним, в южных регионах Украины фиксируют подтопления после резкой смены погоды. Из-за таяния снега и дождей вода стоит на полях и дорогах, а иногда доходит до дворов и домов на севере Одесской и Николаевской областей.
