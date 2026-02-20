Погода в Одессе и Одесской области на выходные

Мужчина держит ребенка на руках. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На выходных на Одесчине ожидается неустойчивая погода с осадками, метелью и морозами. Самая сложная ситуация прогнозируется на юге региона. В то же время в самой Одессе существенных осадков не предвидится.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 21 и 22 февраля

По данным синоптиков, погоду в Одесской области в ближайшие дни будет формировать взаимодействие антициклона "Gerd" и циклона "Yael". Специалисты предупреждают о снеге, порывистом ветре и гололеде.

Так, 21 февраля на юге области прогнозируют умеренные, а днем местами значительные осадки. Преимущественно это будет снег. Возможна метель, а ночью и утром — гололедица на дорогах. В Одессе существенных осадков не ожидают, однако скользкие участки могут появиться и в городе.

Ветер преимущественно северо-восточный - 9-14 метров в секунду.

Температура ночью в Одессе составит -2...-4 °C, по области - -2...-7 °C. Днем в городе ожидается 0...+2 °C, по области — +2...-3 °C.

Прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот с facebook

Погода в Одессе 23 февраля

В последующие дни существенных осадков не прогнозируют. Только ночью 22 февраля и днем 23 февраля местами возможен небольшой снег или дождь. Температура существенно не изменится, но с начала следующей недели синоптики прогнозируют постепенное повышение температурного фона.

Вдоль северо-западного побережья Черного моря ожидается северо-восточный ветер 12-14 метров в секунду. Волнение моря будет умеренным, уровни — безопасными. Температура морской воды — +1...+2 °C. В лиманах и местами вдоль побережья сохраняется лед.

Синоптики советуют водителям быть осторожными из-за возможного гололеда и ухудшения видимости во время снега.

