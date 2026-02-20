Відео
Головна Одеса Одягайтеся тепліше — погода в Одесі на вихідні

Одягайтеся тепліше — погода в Одесі на вихідні

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 16:45
Погода в Одесі та Одеській області 21-23 лютого
Чоловік тримає дитину на руках. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На вихідних в Одеській області очікується нестійка погода з опадами та хуртовиною. Найскладніша ситуація прогнозується на півдні регіону. Водночас у самій Одесі істотних опадів не передбачають.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі 21 та 22 лютого

За даними синоптиків, погоду на Одещині найближчими днями формуватиме взаємодія антициклону "Gerd" та циклону "Yael". Фахівці попереджають про сніг, поривчастий вітер і ожеледицю.

Так, 21 лютого на півдні області прогнозують помірні, а вдень місцями значні опади. Переважно це буде сніг. Можлива хуртовина, а вночі та вранці — ожеледиця на дорогах. В Одесі істотних опадів не очікують, однак слизькі ділянки можуть з’явитися і в місті.

Вітер переважно північно-східний — 9-14 метрів за секунду.

Температура вночі в Одесі становитиме -2...-4 °C, по області — -2...-7 °C. Вдень у місті очікують 0...+2 °C, по області — +2...-3 °C.

Циклон Yael і антициклон Gerd — що з погодою в Одесі на вихідні - фото 1
Прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот з facebook

Погода в Одесі 23 лютого

У наступні дні істотних опадів не прогнозують. Лише вночі 22 лютого та вдень 23 лютого місцями можливий невеликий сніг або дощ. Температура суттєво не зміниться, але з початку наступного тижня синоптики прогнозують поступове підвищення температурного фону.

Вздовж північно-західного узбережжя Чорного моря очікується північно-східний вітер 12-14 метрів за секунду. Хвилювання моря буде помірним, рівні — безпечними. Температура морської води — +1...+2 °C. У лиманах та подекуди вздовж узбережжя зберігається лід.

Синоптики радять водіям бути обережними через можливу ожеледицю та погіршення видимості під час снігу.

Нагадаємо, Наталка Діденко пояснила, що циклон, який зараз діє на Україну і приносить сніг. Вона повідомила, що з 23 лютого в Україні очікується відчутне потепління.

Також ми писали, що лютий приніс немало проблем українським городникам і аграріям: від відлиг та рясних дощів до страшних заморозків. Синоптики попереджають, що морози ще повернуться, а отже, слід потурбуватися про посіви, щоб не втратити врожай.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
