Україна
Головна Одеса Загроза підтоплень — на Одещині зростає рівень води в річках

Загроза підтоплень — на Одещині зростає рівень води в річках

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 14:15
Підвищення рівня води на Одещині: хто під загрозою
Затоплене село на Одещині. Фото ілюстративне: Олег Кіпер/Telegram

До 25 лютого в Одеській області прогнозують підвищення рівня води у річках. Через відлигу та опади можливі підтоплення у прибережних зонах. Рятувальники оголосили жовтий рівень небезпеки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДСНС.

Читайте також:

Підтоплення на Одещині

За їхніми даними, через потепління та опади очікується підйом води у низці річок. Йдеться насамперед про річки Савранка та Кодима, які протікають територією Одеської області. Саме на цих водних артеріях прогнозують зростання рівня води.

Савранка є притокою Південного Бугу і проходить через Подільський район. Кодима також бере початок у межах області та далі прямує до Миколаївщини. Обидві річки можуть вийти на заплаву в окремих ділянках.

Які річки можуть вийти з берегів

Загалом по Україні підвищення рівня води прогнозують також на Великій Висі, Чорному Ташлику, Мертвоводі, Інгулі, Південному Бузі (на ділянці Олександрівка — Миколаїв), Удах, Лопані, Мерлі, Сіверському Дінці та у суббасейні Прип’яті. 

Рятувальники пояснюють, що через відлигу крига на водоймах слабшатиме. Це може призвести до локальних підтоплень сільськогосподарських угідь, господарських будівель, ліній зв’язку та електромереж у прирічкових зонах.

Мешканцям прибережних територій радять бути уважними, стежити за повідомленнями екстрених служб і не нехтувати попередженнями. У разі небезпеки слід звертатися за номером 101.

Які райони вже постраждали через відлигу

За даними рятувальників, на початку тижня у Березівському, Роздільнянському та Подільському районах зафіксували підтоплення прибудинкових територій і житлових домоволодінь. Через танення снігу вода швидко накопилася у дворах, підвалах і на вулицях. 

На місцях працювали підрозділи ДСНС. Рятувальники відкачували воду за допомогою мотопомп та спеціальної техніки. Місцевим мешканцям також допомагали укріплювати території, відводити воду від будинків і зберігати речі від пошкодження. 

Нагадаємо, у південних регіонах України фіксують підтоплення після різкої зміни погоди. Через танення снігу та дощі вода стоїть на полях і дорогах, а подекуди доходить до дворів і будинків на півночі Одещини та Миколаївщини.

Також ми писали, що Росія може змінити акценти в атаках по Україні вже навесні. Якщо взимку головною ціллю були тепло й енергетика, то далі під удар ризикує потрапити водопостачання великих, зокрема й Одеси.

Одеса Одеська область вода Новини Одеси затоплення потоп
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
