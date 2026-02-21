Підвищення рівня води на Одещині: хто під загрозою

Затоплене село на Одещині. Фото ілюстративне: Олег Кіпер/Telegram

До 25 лютого в Одеській області прогнозують підвищення рівня води у річках. Через відлигу та опади можливі підтоплення у прибережних зонах. Рятувальники оголосили жовтий рівень небезпеки.

Підтоплення на Одещині

За їхніми даними, через потепління та опади очікується підйом води у низці річок. Йдеться насамперед про річки Савранка та Кодима, які протікають територією Одеської області. Саме на цих водних артеріях прогнозують зростання рівня води.

Савранка є притокою Південного Бугу і проходить через Подільський район. Кодима також бере початок у межах області та далі прямує до Миколаївщини. Обидві річки можуть вийти на заплаву в окремих ділянках.

Які річки можуть вийти з берегів

Загалом по Україні підвищення рівня води прогнозують також на Великій Висі, Чорному Ташлику, Мертвоводі, Інгулі, Південному Бузі (на ділянці Олександрівка — Миколаїв), Удах, Лопані, Мерлі, Сіверському Дінці та у суббасейні Прип’яті.

Рятувальники пояснюють, що через відлигу крига на водоймах слабшатиме. Це може призвести до локальних підтоплень сільськогосподарських угідь, господарських будівель, ліній зв’язку та електромереж у прирічкових зонах.

Мешканцям прибережних територій радять бути уважними, стежити за повідомленнями екстрених служб і не нехтувати попередженнями. У разі небезпеки слід звертатися за номером 101.

Які райони вже постраждали через відлигу

За даними рятувальників, на початку тижня у Березівському, Роздільнянському та Подільському районах зафіксували підтоплення прибудинкових територій і житлових домоволодінь. Через танення снігу вода швидко накопилася у дворах, підвалах і на вулицях.

На місцях працювали підрозділи ДСНС. Рятувальники відкачували воду за допомогою мотопомп та спеціальної техніки. Місцевим мешканцям також допомагали укріплювати території, відводити воду від будинків і зберігати речі від пошкодження.

Нагадаємо, у південних регіонах України фіксують підтоплення після різкої зміни погоди. Через танення снігу та дощі вода стоїть на полях і дорогах, а подекуди доходить до дворів і будинків на півночі Одещини та Миколаївщини.

Також ми писали, що Росія може змінити акценти в атаках по Україні вже навесні. Якщо взимку головною ціллю були тепло й енергетика, то далі під удар ризикує потрапити водопостачання великих, зокрема й Одеси.