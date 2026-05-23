На Одесчине обнаружили массовый замор толстолоба на водохранилище

Мертвая рыба в воде. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

На Кучурганском водохранилище в Одесской области зафиксировали замор рыбы. Гибель толстолобика обнаружили сразу в двух общинах вблизи украинско-молдавской границы. Экологи уже отобрали пробы воды и устанавливают причины мора.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию Юго-Западного округа.

Замор рыбы в Одесской области

По данным экологической инспекции, замор рыбы зафиксировали 22 мая вблизи села Граденицы Беляевской городской общины и поселка Лиманское Лиманской общины Одесской области. Во время проверки специалисты установили гибель белого толстолоба.

Чтобы выяснить возможные причины мора, государственные инспекторы совместно с работниками Одесского рыбоохранного патруля отобрали пробы воды. В дальнейшем их будут исследовать в лаборатории.

Также экологи уже обратились в органы местного самоуправления, чтобы организовать уборку погибшей рыбы и ликвидацию последствий загрязнения водоема.

Читайте также:

Опасность для Молдовы

Специалисты отмечают, что Кучурганское водохранилище является трансграничным водоемом между Украиной и Молдовой. Поэтому подобные случаи требуют усиленного экологического контроля и внимания со стороны обоих государств. Сейчас окончательные причины гибели рыбы еще устанавливают.

В Одесской области массово гибнет рыба. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

Загрязнение Днестра

Добавим, что после ракетно-дроновой атаки РФ в марте этого года в водах Днестра зафиксировали загрязнение техническими маслами. Пятна заметили на участках реки в Винницкой области, а загрязнение движется вниз по течению. Поэтому украинские службы начали проверять воду возле водозабора для Одессы. Именно Днестр является одним из главных источников питьевой воды для города.

Позже, как сообщали Новини.LIVE, в Днестре и Днестровском лимане в Одесской области обнаружили локальное загрязнение воды после той атаки РФ. Экологи зафиксировали незначительное превышение отдельных показателей, в частности фосфатов и нефтепродуктов.

Также Новини.LIVE писали, что на побережье Черного моря в пределах Национального природного парка "Тузловские лиманы" нашли останки погибшего дельфина-азовки. Экологи считают, что животное могло попасть в зону сильного загрязнения возле российских портов Туапсе или Новороссийска, а затем течением его вынесло к берегам Одесской области.