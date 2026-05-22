Одеса сповзає у море: тріщини на склонах відразу у трьох районах

Тріщина в асфальті. Фото: кадр з відео

Одеські схили знову почали рухатися. Нові провали та тріщини останніми місяцями фіксують одразу у кількох районах міста: від Гагарінського плато та узбережжя Великого Фонтану до спуску Марінеска. Містяни та урбаністи б’ють на сполох, адже частина проблемних ділянок розташована поруч із висотними забудовами, дорогами та навіть трамвайними коліями.

Тріщина на Гагарінському плато

Найбільше уваги містян та фахівців привернула ситуація на Гагарінському плато, де після дощів почали з’являтися нові тріщини та просідання ґрунту. На оприлюднених кадрах видно, що щілини поступово збільшуються та проходять через проїжджу частину і прибудинкові території біля житлових комплексів. Місцями просів асфальт та плитка, а на окремих ділянках вже видно відкриті зсуви ґрунту.

Особливе занепокоєння у спеціалістів викликає те, що проблемна зона розташована на схилі біля моря, де за останні десятиліття з’явилася щільна висотна забудова. Місцеві мешканці та фахівці нагадують, що ще у 1980-х роках тут обмежували масштабне будівництво через складні ґрунти, підземні води та ризики зсувів.

Руйнування на спуску Марінеска

Не менш тривожна ситуація і на спуску Марінеска. Там після масштабного ремонту та укріплення схилу знову почали з’являтися локальні провали біля житлового комплексу та трамвайної лінії. У деяких місцях плитка буквально "висить у повітрі".

Тріщина в асфальті на спуску Марінеско. Фото: кадр з відео

За словами автора каналу "Зоотроп", проблеми на спуску почалися після демонтажу старих контрфорсів та активного будівництва поруч зі схилом. Частину території укріпили буронабивними палями, однак люди побоюються, що це лише тимчасово стримує рух ґрунту.

Зсуви на Фонтані

Ще одна проблемна зона — це район 13-16 станцій Великого Фонтану. Там місцеві активісти та урбаністи вже кілька років говорять про небезпеку нової забудови біля моря. Зокрема, занепокоєння фахівців викликають роботи на території колишнього санаторію "Чорне море" та на інших ділянках узбережжя.

Автори каналу нагадують, що саме у цьому районі раніше вже ставалися зсуви, через які довелося навіть переносити трамвайну лінію. Тепер може бути повторення ситуації, особливо якщо на схилах почнеться нове масштабне будівництво.

На окремих ділянках узбережжя вже зараз видно нові тріщини та просідання біля схилів і парковок. Після сильних дощів вода додатково розмиває ґрунт, що лише прискорює зсувні процеси.

Інші зсуви на узбережжі

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, у Чорноморці схил, який не укріплювали понад десять років, може обвалитися. На платформі "Соціально активний громадянин" була петиція щодо небезпечного стану схилу в Чорноморці. Авторка звернення закликала керівника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака негайно відреагувати на загрозу обвалу. У тексті петиції, зокрема, йшлося, що пляж у Чорноморці закритий ще з 2013 року, але за цей час не провели жодних робіт з укріплення узбережжя.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині зафіксували масштабний зсув ґрунту в прибережній зоні. У Чорноморську частина вулиці разом із будинками буквально сповзла вниз до моря. На місці дороги утворилося велике урвище. Люди кажуть, що руйнування виглядає як катастрофа.